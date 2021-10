Pourquoi l'impôt pèse-t-il tant sur les monoparentaux?

Pierre Gramegna (DP) a annoncé, voilà quelques mois déjà, qu'il n'avait pas l'intention de mener LA grande réforme annoncée dans le programme de coalition. Même si les finances du pays sont sur la voie du rétablissement, la crise covid a laissé ses marques dans les caisses publiques, et le ministre des Finances se verrait mal bousculer en profondeur les différents régimes fiscaux. Mais l'annonce ne disait pas qu'aucune forme d'impôt n'allait changer...

«L'impôt covid ne figure pas à l'ordre du jour» N'en déplaise à Dan Kersch et aux socialistes qui défendent l'idée, mais le Premier ministre ne veut pas entendre parler d'une taxe sur les entreprises ayant tiré leur épingle du jeu durant la crise sanitaire.

Ainsi, à l'issue de ces rencontres consécutives avec les syndicats d'abord, puis le patronat, le Premier ministre a laissé entendre que de possibles aménagements étaient envisageables. Et tandis que certains focalisent déjà sur la réforme de la taxe foncière, bien des foyers espèrent que des changements positifs viendront bientôt changer le poids fiscal pesant sur des milliers de familles monoparentales «historiquement» surtaxées.

Pressé sur sa gauche par les socialistes du LSAP et par nombre d'électeurs sur ce point, on saura bientôt si Xavier Bettel (DP) a été sensible aux arguments développés. En tout cas, selon une étude du Statec, 45% des personnes isolées avec un ou plusieurs enfants à charge vivent en dessous du seuil de pauvreté. De quoi faire réfléchir... Réponse en cette mi-octobre à l'occasion du prochain discours sur l'état de la Nation.

