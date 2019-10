Déjà fermé le week-end dernier, l'axe reliant le sud du Grand-Duché à la capitale se voit privé de toute circulation pour quatre jours. Une interruption indispensable dans le timing des travaux de la future ligne Bettembourg-Luxembourg. Et promis, pour 2019, ce sera la dernière coupure

Pourquoi l'autoroute A3 ferme pour la Toussaint

La nouvelle ligne ferroviaire Bettembourg-Luxembourg n'entrera en service qu'en 2024. Mais c'est maintenant que le sort de cet investissement de 292 millions d'euros se joue au-dessus de l'A3. C'est que les 17 km de voie ferrée doivent passer au-dessus de l'autoroute la plus fréquentée et que les CFL ont aussi prévu d'autres ouvrages d'art pour franchir la 2x2 voies, juste au nord de l'aire de Berchem. Aussi, pour la deuxième fois, l'A3 se retrouve privée de circulation. Et ça débute ce jeudi 31 octobre, à 20h pour la plupart des accès.

Pourquoi maintenant?

Clairement parce que les Ponts et Chaussées savent que ce week-end de la Toussaint constitue un creux dans la circulation sur l'A3. Les résidents, en vacances pour certains, comme les frontaliers ou les transporteurs internationaux ont moins besoin d'emprunter l'axe Nord-Sud qui mène du sud du pays à la capitale.

A chacun maintenant d'adapter sa route en fonction du nouveau dispositif de déviation mis en place de ce jeudi soir jusqu'à lundi matin (6h).

Illustration: Ponts & Chaussées

Pourquoi une deuxième coupure?

Parce que le chantier envisagé ne pouvait se faire en un seul week-end. «La semaine dernière, nous avons déjà bien avancé avec notamment la pose de dix des 19 poutres nécessaires pour le passage à faune. Une opération délicate», indique Rui Raimundo, le chef du projet pour les CFL/Service Projets Infrasctructure .

L'ancien pont (à gauche) aura disparu du paysage à la réouverture de l'autoroute. Son remplaçant est déjà en fonction, avec une piste cyclable en plus. Photo: Anouk Antony

De jour comme de nuit, les équipes vont à nouveau travailler sur cet ouvrage, mais également sur les deux ponts voisins. L'un verra son aménagement se poursuivre quand l'ancien sera détruit. «Pour cette démolition, nous allons devoir disposer d'un matelas de protection sur la chaussée en dessous. Des tonnes de concassés seront répandues pour recevoir les morceaux de l'ouvrage d'art que des engins à pince vont démonter pièce par pièce.» Les premières machines débuteront leur œuvre destructrice samedi matin, selon le planning établi.

Il conviendra ensuite de retirer l'ensemble des débris, tout comme il faudra rendre le bitume comme neuf avant la réouverture de l'A3 à ses usagers, lundi 4 novembre (avant 6h). A opération lourde, temps nécessaire donc.

Que va-t-il se passer en quatre jours?

Le passage à faune, devant permettre les allers et retours d'animaux sauvages au-dessus de l'A3, recevra ses ultimes poutres. Des profils reconstitués soudés fabriqués en Allemagne qui arriveront ce jeudi soir. Directement de l'usine vers le chantier. «Les camions transportant ces grands éléments métalliques seront stationnés à Schengen. De là, ils seront escortés par la Police grand-ducale»; explique Rui Raimundo. Le convoi exceptionnel sera le seul à être autorisé à rouler sur l'A3, jeudi soir après la mise en place des déviations.

Sur site, une grue est déjà positionnée pour décharger les poids lourds puis installer au millimètre près ces poutres.

4 Au-dessus de la future voie ferrée, des dispositifs de sécurité ont déjà été installées la semaine dernière. Photo: Anouk Antony

Au-dessus de la future voie ferrée, des dispositifs de sécurité ont déjà été installées la semaine dernière. Photo: Anouk Antony La grue devant installer les dernières poutres du passage à faune est prête pour l'acheminement des ultimes éléments venus directement d'Allemagne. Photo: Anouk Antony Après ces travaux, la circulation sur l'A3 ne sera plus interrompue avant 2020. Photo: Anouk Antony Discrètement mais sûrement, le chantier autour des ouvrages d'art des 7 km de ligne ferroviaires avance. Photo: Anouk Antony

Quelques mètres en contrebas, l'ancien pont du CR158 sera mis à terre (lire ci-dessus) alors qu'au-delà un autre chantier attend les équipes mandatées par les Chemins de fer luxembourgeois. A hauteur de la Croix de Gasperich, il faudra créer un aménagement spécifique. «Il s'agit d'un accès à la future plateforme de prémontage d'un pont de 200 m de long qui viendra, lui, se positionner au-dessus de l'autoroute à cet endroit.»

Ce n'est donc pas fini pour 2019?

Si, plus d'interruption de trafic à prévoir cette année en raison du chantier CFL. En juin prochain, les premières pièces du pont qui sera installé au-dessus de la Croix de Gasperich arriveront en effet sur site. «La construction de cet ouvrage ferroviaire se fera à quelques mètres de l'autoroute avant que le tout ne soit transporté puis déposé sur les culées», dévoile le chef de projet.

Un espace a d'ailleurs déjà été déboisé pour accueillir cette plateforme de prémontage. Un chemin d'accès sera créé ce week-end de Toussaint. Ensuite, il faudra patienter jusqu'à octobre 2021 avant que le pont de 40 m de haut ne soit monté sur ses appuis définitifs.