Au moulin de Kalborn, on élève des moules perlières et des moules de rivière, des espèces presque disparues. Et ceci dans un but très important.

Le moulin de Kalborn

Pourquoi des moules sont-elles élevées au Luxembourg?

Nadine SCHARTZ

Elle contribue de manière décisive à l'épuration des eaux et pourtant, elle a été négligée pendant des décennies - à tel point qu'elle a failli disparaître: la moule perlière. Autrefois, cette espèce de moule était très répandue dans toute l'Europe. Mais au cours du 20e siècle, sa population a diminué de 90%.

Celles du Luxembourg n'ont pas échappé à la tendance, si bien que cette espèce ne se trouvait plus que dans l'Our. Alors qu'en 1985, on y comptait encore quelque 3.000 moules perlières adultes, elles n'étaient plus que 150 en 2008.

Une raison suffisante pour que Natur & ëmwelt agisse. «L'objectif était d'une part de nous engager pour la conservation des moules d'eau douce et d'autre part de créer un centre d'accueil et d'information», explique le biologiste Frankie Thielen.

Le biologiste Frankie Thielen s'occupe de la conservation des moules. Photo: Nadine Schartz

Le lieu parfait

Le moulin de Kalborn, propriété de la fondation depuis 1997, était le lieu parfait pour cela. À partir de 2005, les bâtiments ont été progressivement rénovés.

L'initiative européenne «Life», un instrument financier qui soutient depuis 1992 des projets de protection de l'environnement et de la nature dans l'Union européenne, a apporté un soutien financier. L'objectif de ces initiatives est de conserver ou de restaurer les habitats et les espèces protégés par la directive Faune-Flore-Habitats et la directive Oiseaux.

En règle générale, les projets «Life» sont financés à 50 % par la Commission européenne. Le reste des coûts est pris en charge par des partenaires nationaux. Dans ce cas, entre autres, l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et le ministère du développement durable.

De nouvelles voies le long de l'Our

Aujourd'hui, on y trouve un centre de découverte de l'eau, une salle pour Natura 2000 ainsi que la station d'élevage de moules d'eau douce. Cette dernière est une rareté. «Dans toute la Grande Région, nous étions les seuls à avoir créé une station d'élevage de moules», explique Thielen. Des informations et des expériences ont été échangées avec des stations similaires en Allemagne et en Amérique du Nord. «Mais beaucoup de choses passent par l'apprentissage et la pratique», explique le biologiste.

L'important dans ce projet était de préserver les anciennes populations de moules et d'en faire d'autres élevages de moules perlières. «Lorsque nous avons commencé le projet, il ne restait plus que quelques spécimens dans l'Our», explique Thielen. C'est à partir de leurs larves que les descendantes ont été élevées.

Les dernières vieilles moules qui existent peuvent vivre environ 80 à 90 ans dans notre pays (environ 200 ans dans les régions du nord de la Scandinavie), sont mortes en 2005.

Du poisson hôte à la rivière

L'élevage lui-même est calqué sur celui de la nature. Étant donné que la moule perlière d'eau douce a besoin d'un poisson hôte - la truite fario - ceux-ci sont réunis avec les larves dans un réservoir à la fin de l'été. Soit dit en passant, la même chose se produit sur place avec les moules de rivière, qui sont moins exigeantes en ce qui concerne le poisson hôte.

2 Comme la moule perlière a besoin d'un poisson hôte, ces derniers sont réunis dans un bassin avec les larves à la fin de l'été. Photo: Nadine Schartz

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Comme la moule perlière a besoin d'un poisson hôte, ces derniers sont réunis dans un bassin avec les larves à la fin de l'été. Photo: Nadine Schartz Les moules sont filtrées à l'aide d'un tamis. Photo: Nadine Schartz

Dans la nature, une fois que les larves sont devenues des moules, elles tombent du poisson hôte après environ neuf mois, à la fin du printemps, au début de l'été de l'année suivante. Dans la station, en revanche, les truites fario sont placées dans une station d'extraction de moules, où les moules sont filtrées à l'aide d'un tamis.

Elles sont ensuite conservées en laboratoire et nourries d'un substrat d'algues jusqu'à ce qu'elles aient atteint une taille d'un millimètre.

Ce n'est qu'alors qu'elles entrent dans un fossé d'élevage, où elles grandissent dans des conditions semblables à celles d'une rivière. Au bout de cinq ans, les moules peuvent enfin être relâchées dans l'Our au Luxembourg et dans les eaux des régions frontalières belges et allemandes et faire leur travail.

Une tâche importante

«Leur rôle est de filtrer l'eau», explique Frankie Thielen. En été, une moule adulte peut ainsi nettoyer 30 à 50 litres d'eau. Autrefois, des centaines de milliers de moules auraient veillé à filtrer l'Our. Mais au fil des années, les forêts, les terres cultivées et les prairies ont été exploitées de manière plus intensive et les sédiments fins, comme les particules de limon et d'argile, ont été entraînés en plus grand nombre dans les ruisseaux et les rivières.

Cela a parallèlement augmenté le nombre de nutriments provenant notamment de l'agriculture et des stations d'épuration. «Ce mélange a entraîné l'envasement du gravier au fond du lit du ruisseau, là où vivent les moules», poursuit le rapport. Il en résulte ensuite un échange d'eau et un apport d'oxygène moins bons, ce qui fait que les minuscules coquillages reçoivent moins de nourriture et ne survivent pas.

«L'objectif est que les eaux redeviennent un jour suffisamment propres grâce à la population de moules pour que nous puissions utiliser le moulin de Kalborn autrement», explique Thielen. Cependant, «on ne peut pas rétablir en quelques années ce qui a été négligé pendant des décennies, voire des siècles».

