Rien que dans l'UE, quelque 150 millions de personnes souffrent d'allergies, et la tendance est à la hausse. Les raisons en sont multiples.

Luxembourg 3 min.

Une personne sur deux concernée

Pourquoi de plus en plus de personnes souffrent d'allergies

Glenn SCHWALLER Rien que dans l'UE, quelque 150 millions de personnes souffrent d'allergies, et la tendance est à la hausse. Les raisons en sont multiples.

«150 millions de personnes dans l'UE souffrent d'une allergie», rapporte Christiane Hilger, chercheuse en allergies au Luxembourg Institute of Health (LIH). «Et la tendance est à la hausse. Dans quelques années, une personne sur deux souffrira d'une allergie», a pronostiqué la chercheuse lors d'une conférence de l'association pour l'éducation permanente ce mercredi à Walferdange.

«Les allergies sont comme une épidémie», a-t-elle commenté concernant la propagation dans une partie toujours plus grande de la population. Les raisons sont multiples, en premier lieu les habitudes de vie des gens qui ont changé au cours des dernières décennies, comme l'alimentation. «On consomme de plus en plus de produits transformés», explique Hilger. Mais l'amélioration de l'hygiène et le fait que les gens passent moins de temps à l'extérieur contribuent également à la propagation des allergies.

Outre l'asthme et le rhume des foins, les allergies aux piqûres d'abeilles et de guêpes sont particulièrement fréquentes. Mais les allergies alimentaires sont également en augmentation: rien qu'en Europe, environ 17 millions de personnes sont déjà concernées, les enfants un peu plus souvent que les adultes. Ce sont surtout le lait, les œufs et les noix qui provoquent de telles allergies.

Une intolérance n'est pas une allergie

Il convient toutefois de distinguer l'intolérance alimentaire des allergies. Ainsi, les personnes souffrant d'une intolérance au lactose ou au gluten ne sont pas allergiques. L'intolérance est plutôt due à un manque d'enzymes dans le corps. Ce manque provoque alors, lors de la consommation, les troubles connus tels que les ballonnements ou les maux de ventre.

Dans quelques années, une personne sur deux souffrira d'une allergie. Christiane Hilger, chercheuse sur les allergies

Dans le cas des allergies, le déclencheur est en revanche une réaction de défense excessive de l'organisme. «Le système immunitaire réagit très fortement à quelque chose qui est en fait inoffensif». Le système immunitaire réagit par exemple au pollen ou aux noix, qui ne présentent en principe aucun danger. Chez les personnes allergiques, des symptômes tels que des éruptions cutanées et des démangeaisons apparaissent en cas de contact, mais des réactions plus graves telles que des difficultés respiratoires ou une chute de la tension artérielle peuvent également se produire. Dans les cas les plus graves, il y a danger de mort.

Une morsure de tique peut déclencher une allergie à la viande

Outre les allergies normales, des allergies dites croisées peuvent également se produire. Dans ce cas, le corps réagit de manière allergique à des allergènes similaires provenant de différentes sources. Ainsi, les personnes souffrant d'une allergie au pollen de bouleau peuvent également présenter une allergie aux pommes. Un autre exemple est le «pork cat syndrome», dans lequel les personnes concernées sont allergiques à la fois aux poils de chat et à la viande de porc.

LIH macht Katzenallergikern Hoffnung Ein Forscherteam des Luxembourg Institute of Health testet eine neue Behandlungsmethode an Mäusen. Auf Medikamente werden Betroffene aber noch warten müssen.

Un autre lien inhabituel peut exister entre une morsure de tique et une allergie à la viande. Dans le cas du syndrome alpha-gal, les personnes concernées développent une allergie à la viande rouge après une morsure de tique. La raison en est que la tique transmet une molécule de sucre qui peut déclencher une réaction immunitaire. Par conséquent, le corps réagit également de manière allergique à la consommation de viande. Ici aussi, les symptômes vont des démangeaisons à une anaphylaxie potentiellement mortelle.

Un diagnostic et un traitement souvent difficiles

Un problème que connaissent cependant de nombreuses personnes allergiques: le diagnostic et le traitement doivent être améliorés. C'est également le cas dans notre pays: «Il y a peu d'allergologues au Luxembourg. Il est donc souvent difficile d'obtenir un rendez-vous et, par conséquent, de bénéficier d'un traitement adéquat».

Le but d'une thérapie est d'atténuer les réactions allergiques chez les personnes concernées. On mise souvent sur une hyposensibilisation, dans le cadre de laquelle les patients sont exposés pendant plusieurs années à des concentrations de plus en plus élevées de la substance en question. Cela doit permettre d'obtenir une certaine tolérance.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.