Avec les récents pics de chaleur, l'idée de se dévêtir a traversé plus d'un esprit. Cela tombe bien : l'été est sans doute la meilleure saison pour découvrir le naturisme. Au Luxembourg, les pratiquants du «textil-free» ont retrouvé une seconde jeunesse.

Luxembourg 4 min.

Pour vivre heureux, vivons... nus

Patrick JACQUEMOT Avec les récents pics de chaleur, l'idée de se dévêtir a traversé plus d'un esprit. Cela tombe bien : l'été est sans doute la meilleure saison pour découvrir le naturisme. Au Luxembourg, les pratiquants du «textil-free» ont retrouvé une seconde jeunesse.

Non, cette semaine, le Luxembourg ne battra pas de record de chaleur. Mais ce mardi, le thermomètre devrait tout de même grimper vers les 27°C. De quoi donner le sourire à Armand Ceolin, de l'Asbl Sports et loisirs naturistes, Luxembourg. «C'est vrai que pour les adeptes du sans-textile, la chaleur est loin d'être une ennemie. Mais il ne faut pas croire que la pratique du nudisme signifie bronzette.»

C'est ainsi: s'ils aiment le soleil, les naturistes savent aussi combien les UV sont mauvais pour la peau. «La philosophie du naturisme consiste à se rapprocher des éléments pour profiter de leurs bienfaits, sans la barrière physique du vêtement.» D'ailleurs, plutôt que de se plaindre du récent épisode de canicule sur le Grand-Duché, Armand Ceolin préfère évoquer «le petit brin de fraîcheur qu'apportait le moindre courant d'air sur la peau». Un délice à l'entendre. «Sans parler du côté récréatif et rafraîchissant de la nage sans maillot.»

On a trouvé de la fraîcheur dans la Grande Région Tous les moyens sont bons pour braver la chaleur. Ski Indoor, plongée, descente en canoë ou descente dans une galerie de mine bien réfrigérée. Petit tour d'horizon des lieux glaçants de fraîcheur.

Des plaisirs que l'Asbl partage volontiers avec qui se rapproche d'elle. «Nous disposons, depuis 1987, d'un terrain de quatre hectares, non loin de la capitale. Le lieu est à l'abri des regards, ombragé, les espaces y sont vastes pour vivre en toute discrétion et l'équipement comprend une piscine et des barbecue pour apporter un peu plus de convivialité encore.» Toute personne tentée par la vie dénudée y est la bienvenue, «à la condition de ne pas confondre nudité et sexualité».

Aujourd'hui, Sports et loisirs naturistes, Luxembourg regroupe 155 familles, soit près de 280 adhérents. Sa «petite sœur», l'association naturiste de Poufank compte une quarantaine de membres. Les effectifs ont déjà été plus vastes certes, mais Armand Ceolin témoigne «qu'une nouvelle génération vient frapper à la porte».

D'égal à égal

Dans une société où le respect de l'environnement tient une place de plus en plus importante, le naturisme apparaît comme un «mouvement tendance». «Se dévêtir et vivre ainsi revient à réapprendre à son corps à mieux se défendre, à s'adapter. C'est plus sain. Tu veilles aussi à préserver ton cadre de vie quand tu te retrouves en contact direct avec lui.»

Au-delà du côté écologique, les notions de tolérance et d'acceptation de chacun figurent aussi parmi les atouts mis en avant par les pratiquants du «textil-free». «L'absence de vêtements bannit déjà tout signe extérieur distinctif de classe sociale. Cela facilite les rapports d'égal à égal.»



Les gens devraient juste se motiver pour vivre leur pratique au pays.



Ensuite, chacun accepte l'autre tel qu'il est. «On vient avec sa taille, son poids, son allure, ses cicatrices et personne n'est jugé sur son apparence. C'est l'attitude envers les autres, envers la nature, qui compte.» Là encore, dans une société de superficialité, le concept attire.

Le Luxembourg compte deux campings disposant d'espaces dédiés à la pratique du naturisme. Photo: Armand Ceolin

Quel potentiel de développement pour le Grand-Duché? Nul chiffre n'existe. «Une étude du début des années 2000, parlait de 3.000 Luxembourgeois ayant passé des vacances en clubs nudistes en France. Donc, chez nous, l'idée est bien ancrée. Les gens devraient juste se motiver pour vivre leur pratique au pays.»

Roger Hamen pense la même chose. Lui qui tient l'un des deux seuls campings dédiés aux naturistes du Luxembourg aimerait croiser plus de ses concitoyens. Dans son établissement de Bleesbrück, comme chez son collègue du camping de Reenert à Heiderscheid, «la clientèle principale est constituée de nombreux touristes de passage. Des Belges, Hollandais, Allemands, Français qui viennent se ressourcer quelques jours.»

Les a priori tombent

Avantage de la canicule de cette fin juillet 2019, nombre de campeurs naturistes étrangers ont prolongé leur séjour au Luxembourg. Préférant la fraîcheur de leur terrain plutôt qu'un déplacement en auto sous une chaleur écrasante.

«Maintenant, les grosses chaleurs sont passées, c'est le moment de franchir le pas», invite Armand Ceolin à qui voudrait tenter l'expérience. «S'il le faut, avant d'aller dans un parc dédié ou un camping spécialisé, parlez à un naturiste. Il vous expliquera pourquoi il suit cette démarche, ce que cela peut avoir d'hygiénique et de sain moralement. Vous verrez les a priori tombent vite.» Aussi rapidement que vêtements chauds au soleil.