Alors que plus de 1.400 personnes ont manifesté leur intérêt à participer, ce samedi, à la manifestation pour un logement abordable, le sujet a été abordé par Taina Bofferding. La ministre de l'Intérieur veut mettre en place un instrument de calcul pour établir la valeur du foncier.

Luxembourg 3 min.

«Pour une évaluation réaliste du prix des terrains»

(DH) - Alors que la réforme de l'impôt foncier fait partie des chantiers de la future réforme fiscale, Taina Bofferding, la ministre LSAP de l'Intérieur, a indiqué sur les ondes de RTL travailler «de manière très intensive» pour réaliser «une évaluation réaliste des terrains».

«Nous aimerions mettre en place une forme de calcul du potentiel constructible, pour une évaluation réaliste du prix des terrains», poursuit la ministre qui ambitionne davantage d'équité, les terres arables, par exemple, étant évaluées de manière identique qu'elles se trouvent sur le plateau du Kirchberg ou se situent dans le nord du pays. «Nous devons nous adapter», poursuit-elle, et pour ce faire un nouvel instrument sera développé pour calculer automatiquement la valeur des terrains chaque année.

Quant à la date prévue de la promulgation de la réforme de la fiscalité foncière, Taina Bofferding n'a pas osé se prononcer. Il est vrai que la réforme est dans les tuyaux depuis belle lurette alors que tous les signaux sont au rouge au Luxembourg au point de vue logement. La manifestation de ce samedi contre des prix en hausse continue qui impactent très fortement le budget des ménages sera un nouvel exemple de l'urgence de la situation.

Si les particuliers ne cessent de faire grise mine au regard du marché immobilier, les communes, elles aussi, pâtissent de la conjoncture. Et ce n'est pas l'annulation du droit de premier refus par le tribunal administratif qui va redonner le sourire aux élus locaux, bien au contraire. Dans ce domaine, Taina Bofferding en convient, des aménagements, sinon une réforme, sont nécessaires.

En ce qui concerne les terrains à bâtir, la loi stipule que ces derniers doivent être réhabilités dans un certain délai sous peine d'être reclassés en zone verte. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'endiguer le phénomène de la spéculation qui accompagne les reclassements de terrains. A ce sujet, «de nouvelles modifications sont en cours d'élaboration».

Toujours dans le domaine du logement, l'article 29 du projet de loi Pacte logement 2.0 prévoit qu'un lot d'un projet de construction doit être réservé aux logements abordables et aux communes, l'Etat ayant la possibilité de l'acheter en dernier ressort. Interrogée sur la manière dont l'évaluation devrait être techniquement réalisée, Taina Bofferding a indiqué que ce sont les coûts réels, et non la valeur, qui seraient pris en compte.

Autre sujet abordé, les relations du gouvernement avec le syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol). «Les communes continueront d'exister, elles ne feront pas faillite», a encore souligné la ministre alors que ce sont 420 millions d'euros qui feront défaut aux municipalités en raison de la crise sanitaire. «Là où quelque chose peut être fait, quelque chose sera fait», a toutefois déclaré la ministre tout en révélant que les subsides de l'Etat dépendront de ses rentrées d'argent. Mais, selon elle, «il est important que les communes continuent d'investir et contribuent ainsi à la reprise de l'économie».

A ce propos, le ministère du Logement et le Syvicol se retrouveront lundi, pour un webinar, à l'occasion de la quatrième édition de la Journée des communes, organisée dans le cadre de la Semaine nationale du logement. La rencontre sera dédiée au Pacte Logement 2.0.

