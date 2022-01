Plus de contaminations par le covid-19 entraînent plus de tests PCR. Mais les centres de dépistage manquent cruellement de personnels.

De longues attentes

Pour un test PCR, il faut se montrer plus que patient

(S.MN. avec David THINNES) Ces dernières semaines, il n'a pas été rare de voir des temps d'attente de plusieurs heures devant les centres de testing du pays. Celles-ci sont principalement dues à la propagation rapide du variant Omicron. Les collaborateurs des laboratoires sont cependant déjà en service continu depuis le début de la pandémie. On cherche désespérément du personnel supplémentaire afin de pouvoir augmenter les capacités de test.

Ceux qui voulaient s'assurer un rendez-vous pour cette semaine ont dû chercher un peu. Chez BioNext, où environ 3.500 tests sont effectués chaque jour, il n'y avait hier qu'un nouveau rendez-vous disponible pour le 18 janvier. Le prestataire offre toutefois la possibilité de se rendre au centre de test de Leudelange sans rendez-vous - avec le risque de se retrouver dans une longue file d'attente.

Chez un autre laboratoire, Ketterthill, la possibilité de test la plus précoce était la fin de cette semaine. Cela irait un peu plus vite au laboratoire national de l'État à Dudelange, où il était encore possible d'obtenir un rendez-vous dimanche pour mercredi matin. Il en va de même pour les Laboratoires réunis. Ici, on ne teste que sur rendez-vous, par exemple au drive-in de la rue de Bouillon à Hollerich. Vendredi, il était encore possible d'y obtenir un rendez-vous pour demain. Mais le dimanche, le rendez-vous le plus tôt était également le mercredi suivant.

Entre 500 et 800 tests par jour peuvent être réalisés sur ce site, comme le révèle le Dr Stéphane Tholl, directeur des opérations aux Laboratoires réunis, dans un entretien au Luxemburger Wort.

2.000 tests par jour

Il n'est plus possible de passer un test aux Laboratoires réunis sans rendez-vous. Il s'agit ainsi d'éviter les longues files d'attente : «Nos clients sont assis dans leur voiture et sont appelés dans un conteneur pour le test. Ainsi, ils ne se retrouvent pas en file indienne. Au début, nous avions aussi des files d'attente, puis nous avons décidé de mieux gérer les flux de clients - même si cela signifie que nous avons moins de capacités. Mais dans l'ensemble, nos patients sont satisfaits».

Comme tous les autres centres, les Laboratoires réunis ont un problème : «Nous manquons d'infirmières. Pour augmenter la capacité à Hollerich, nous avons besoin de 15 à 20 infirmières supplémentaires en plus de la vingtaine qui y travaillent déjà.» Les Laboratoires réunis effectuent actuellement environ 2.000 tests par jour. La capacité des machines est de 2.500 tests. Avec le personnel actuel, il n'est toutefois pas possible d'y parvenir. «Nous voulons néanmoins essayer d'augmenter la capacité à 3.000 tests par jour», explique Stéphane Tholl.

Le laboratoire, ainsi que d'autres entreprises confrontées aux mêmes problèmes, est en contact étroit avec le ministère de la Santé. «Nous avons besoin d'une solution à court terme», explique Tholl. Une idée potentielle est de faire appel à des représentants d'autres professions médicales, comme des kinésithérapeutes ou même des étudiants en médecine. Dans le secteur hospitalier, on entend régulièrement dire que les collaborateurs sont à la limite de la résistance.

Tholl peut également le confirmer pour son personnel : «Il y avait de l'espoir, mais il a été anéanti il y a deux semaines par l'augmentation massive des chiffres. C'est très difficile pour notre personnel. Les batteries sont vides. Et les trois semaines à venir seront à nouveau très éprouvantes. Nous remarquons aussi que les gens qui viennent faire des tests deviennent plus agressifs et plus frustrés». Tholl est néanmoins optimiste en pensant au 15 janvier, date à laquelle la règle de la 3G commencera à s'appliquer dans l'espace de travail. Mais les files d'attente ne seront alors guère plus courtes. Rappelons également que l'armée viendra bientôt prêter main-forte dans la campagne de testing.

