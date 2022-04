La Ville de Luxembourg souhaite redonner vie au bâtiment emblématique de l'avenue Emile Reuter.

Nouveau local pop-up

Pour un café au Charly's Gare

(MKa avec David THINNES) - La plupart des gens connaissent probablement le Charly's Gare de l'avenue Emile Reuter: pendant des années, il a été l'arrêt de nombreux bus venant de tout le pays - jusqu'à ce que la voie de bus cède la place au tram qui traverse ce secteur depuis fin décembre 2020 depuis la place de l'Etoile. Le local devrait être redynamisé dans les mois à venir: la Ville de Luxembourg a lancé un appel d'offres pour l'emplacement en tant que pop-up.

Les pop-up stores séduisent toujours autant D'ici peu, les deux magasins de la rue Philippe II ouverts à la location par la Ville rouvriront prochainement leurs portes avec de nouvelles enseignes. Ce ne sera pas encore le cas pour celui situé avenue de la Gare.

Et le premier échevin de la capitale, Serge Wilmes (CSV), se montre optimiste: sur son compte Facebook personnel, l'annonce a déjà été partagée plus de 100 fois après quelques heures. «J'ai déjà reçu quelques demandes de personnes intéressées», explique Serge Wilmes.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 8 mai pour déposer leur candidature sur le site Internet de la Ville de Luxembourg. En juin, un petit café, éventuellement avec une terrasse, devrait y être ouvert.

Jusqu'en 1964, le Charly's Gare se distinguait par une architecture particulière. Photo: Pierre Robert/©Photothèque de la Ville de Luxembourg

«Nous sommes conscients que depuis que les bus ne s'y arrêtent plus, il n'y a plus autant de gens qui passent par là. Mais le conseil échevinal croit en l'attractivité du site et est convaincu qu'il s'agit d'une bonne opportunité», explique le premier échevin.

Loyer de 650 euros

La Ville de Luxembourg est propriétaire de l'ensemble du local. L'appel d'offres porte désormais sur la partie à gauche, lorsque l'on se trouve devant le Charly's Gare. La surface commerciale est de 21,5 mètres carrés, répartis en deux pièces, avec des toilettes.

Le collège échevinal croit en l'attractivité du site. Serge Wilmes, premier échevin de la Ville de Luxembourg

Comme les autres pop-up de la capitale, la durée maximale de location est de six mois, qui peuvent ensuite être prolongés de trois mois. Dans le cas du Charly's Gare, la commune demanderait alors le loyer minimum de 650 euros.

La surface commerciale est de 21,5 mètres carrés. Photo: Gerry Huberty

L'objectif à long terme est de redonner complètement vie à ce «bâtiment emblématique», comme l'appelle Serge Wilmes. En effet, l'autre partie appartient également à la Ville de Luxembourg. Un kiosque à journaux s'y trouvait depuis longtemps. Le contrat de location n'a pas encore été résilié.

Soutien aux jeunes entrepreneurs Depuis la fin de l'année 2019, la capitale tente d'insuffler une nouvelle dynamique à la vie commerciale avec des pop-up stores. Le coup d'envoi a été donné par deux locaux de la rue Philippe II, qui sont encore actuellement disponibles à cet effet. Par ailleurs, des pop-up existent dans la rue des Capucins aux numéros 19 à 25, 26 et 30, dans la Grand-Rue (40 et 43). Un nouveau local a également été ouvert dans le quartier de la gare (3, rue Jean Origer). Les candidatures y sont actuellement analysées.

Avec le projet pop-up, la Ville de Luxembourg tente de donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs. Dans ce sens, du 23 avril au 30 avril, des locaux situés aux numéros 38 et 40, rue Philippe II, accueilleront également des «mini-entreprises» d'élèves selon un principe de rotation. Il s'agit d'une initiative avec l'association Jonk Entrepreneuren.

