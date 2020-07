Mise en place d'un label électrique ou encore suppression des cotisations sociales pour les petites entreprises sont au programme des nouvelles pétitions qui sont ouvertes à signature sur le site de la Chambre jusqu'au 13 août.

Pour plus de transparence dans l'électromobilité

Depuis ce vendredi, quatre nouvelles pétitions sont donc ouvertes à signature pour une durée de six semaines. La première concerne les conséquences économiques de la pandémie de covid-19. La pétition 1640 propose la suppression des cotisations sociales pour les petites entreprises durant trois mois, soit de mars 2020 à mai 2020. «Malgré les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement, nous sommes confrontés à beaucoup de dépenses», estime l'auteur de la requête.

La pétition 1624 est également liée à l'économie et plus particulièrement aux entreprises. A partir d'un certain chiffre d'affaires, ces dernières devraient engager un certain nombre de salariés. Le but de la manœuvre est évidemment de lutter contre le chômage.

Pour davantage de participation citoyenne

Alors que la mobilité douce, et plus particulièrement l'électrique, est mise en évidence par les politiques, la pétition 1642 propose de créer un «E-label». Son objectif est d'attirer l'attention sur les inconvénients liés à ce type de transport (vélo, scooter ou encore voitures électriques).

«En règle générale, seuls les avantages de l'électromobilité sont mis en évidence dans les médias ou par les vendeurs. Les inconvénients à long terme sont rarement évoqués», précise le pétitionnaire. Ce dernier évoque notamment le non-respect des droits de l'homme par les entreprises qui sont en charge de l'extraction du lithium.

Enfin, la pétition 1643 propose l'introduction d'un système de vote populaire comme c'est le cas en Suisse. L'objectif de cette demande est de pousser la population à participer plus activement à la vie politique du Luxembourg mais aussi de pouvoir influencer sur les futures décisions qui seront prises par le gouvernement.

Pour rappel, si une pétition publique dépasse le seuil de 4.500 signatures, un débat public sera organisé sur le sujet. Ce sera d'ailleurs le cas ce vendredi 10 juillet à 14h avec la pétition 1550 qui demandait l'ouverture des écoles, lycées, crèches et maisons relais seulement en septembre pour protéger tous les enfants du covid-19.

Deux autres débats seront sans doute programmés à la rentrée, ils concernent l'instauration d'un droit au télétravail (5824 signatures validées) et l'interdiction de la 5G au Luxembourg (7108 signatures validées).

