Savoir si oui ou non l'on est positif au covid en 15 minutes est désormais possible. Mais le Luxembourg hésite encore à faire entrer ces fameux tests antigéniques dans ses dispositifs officiels.

Luxembourg 2 min.

Pour les tests rapides, priorité aux soignants

Patrick JACQUEMOT Savoir si oui ou non l'on est positif au covid en 15 minutes est désormais possible. Mais le Luxembourg hésite encore à faire entrer ces fameux tests antigéniques dans ses dispositifs officiels.

L'Europe s'y prépare, la Suisse y passe. La confédération a décidé, qu'à compter de novembre, son système de dépistage via des tests PCR (comme actuellement au Luxembourg) sera complété par des tests antigéniques. Un pas que la ministre de la Santé, Paulette Lert (LSAP) hésite encore à faire. Elle l'a redit dernièrement : ce type d'outil est en cours d'essai, et des résultats du Laboratoire national de santé dépendront la validation ou non de cette méthode.

Mais la pression monte dans le pays pour que le recours aux tests dits rapides soit officialisé. Dernièrement, c'est la fédération de handball qui en réclamaient l'usage. Avant chaque match des clubs élite, les instances souhaitaient tester les équipes par ce biais qui confirme ou invalide une infection au covid en 15 ou 20 minutes. Le ministre des Sports n'a pas dit non... Mais Dan Kersch n'a pas dit oui non plus, renvoyant la balle (et le sujet) dans le camp de son homologue socialiste de la Santé.

Trois avantages, un reproche Les tests antigénique disposent de plusieurs atouts plaidant en faveur de leur introduction, au-delà des pharmacies qui en vendent déjà : le geste est simple à réaliser (un prélèvement nasal); aucun besoin de machine de laboratoire pour obtenir le résultat et un examen à coût réduit. Les atouts sont reconnus, mais il est un défaut qui fait hésiter les autorités: ce type de tests s'avère moins sensible au coronavirus que les PCR. Donc la fiabilité d'un résultat négatif peut être, parfois, mis en doute pour certains modèles.

Interrogé sur le sujet, alors qu'ils présentaient les nouvelles règles sanitaires pour la pratique sportive, Dan Kersch s'est montré ouvert sur l'emploi des tests rapides : «S'ils sont homologués, alors ils pourront être utilisés. Pour l'heure, à défaut, cela ne doit pas empêcher les matches de 1ère division de handball», a-t-il arbitré, avant toutefois de siffler un bémol.

Les tests covid rapides à l'essai Jusqu'à présent, le Luxembourg a privilégié les tests PCR, produit réputé pour sa fiabilité. Mais la donne pourrait bien changer avec l'arrivée des tests antigéniques de deuxième génération. Le Laboratoire national de santé (LNS) les teste actuellement.

En effet, si le gouvernement décide de s'équiper massivement en tests antigéniques (en plus de la réserve de masques, respirateurs, gants déjà achetés), le but n'est pas d'en faire bénéficier prioritairement les clubs. Ce stock sera orienté d'abord vers les services de soins, et pour l'usage médical d'abord. «Il ne faudrait surtout pas en ce moment réduire les capacités d'action des soignants», devait préciser Dan Kersch.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.