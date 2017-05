(AFP) – Le mouvement En Marche! et La France insoumise, qui se veut le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron, ont réuni chacun samedi leurs candidats aux législatives pour leur livrer feuille de route et astuces de campagne à la veille de l'investiture du nouveau président.

«Vos visages, ce que vous représentez», cela «n'a encore jamais existé dans notre pays», a lancé M. Macron, venu s'adresser aux quelque 500 candidats et militants de son mouvement réunis à huis clos au Musée du Quai Branly, selon ses propos relayés sur Twitter par Laetitia Avia, une jeune avocate d'origine togolaise investie à Paris.

«Vous avez une responsabilité immense», a souligné M. Macron. «Nous sommes condamnés à réussir!» a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron est venu s'adresser aux quelque 500 candidats et militants de son mouvement réunis à huis clos au Musée du Quai Branly.

Photo: AFP

À leur arrivée, certains responsables ont regretté le «pataquès» des investitures avec le MoDem, que François Bayrou a annoncée résolue dans la nuit.

«On savait que les discussions avec le MoDem étaient facteur de tension (...) c'est une négociation assez classique, mais c'est dommage d'avoir fait un pataquès public», regrettait un député proche de M. Macron.

«Aujourd'hui les choses sont apaisées. Des solutions ont été trouvées», a souligné Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche!, évoquant «une tempête dans un verre d'eau».

À quelques exceptions près, «les 428 candidats investis jeudi n'ont pas bougé, c'est la leçon de ce moment», a ajouté M. Griveaux.

M. Bayrou, allié à M. Macron depuis février, avait annoncé dans la nuit de vendredi à samedi un projet d'accord «solide et équilibré», au terme d'une réunion de travail de plus de quatre heures des responsables du MoDem, en contact avec des responsables d'En Marche!

Une liste d'investitures devait encore être formellement avalisée, mais M. Bayrou, qui avait refusé jeudi de donner son «assentiment» à la première version en estimant que son mouvement avait été lésé, était optimiste.

Sans attendre la liste complète du mouvement présidentiel, les candidats étaient conviés samedi à Paris pour «faire une grande photo de famille» et «travailler sur la manière de faire campagne», a-t-on expliqué dans l'équipe de M. Macron, avec notamment des explications techniques et financières d'autant plus nécessaires que plus de la moitié des investis n'ont jamais exercé de mandat électif.

Geste de bonne volonté



Pendant ce temps-là dans une salle de congrès d'un quartier populaire de Villejuif (Val-de-Marne), au sud de Paris, c'étaient 1.500 personnes, candidats, suppléants et directeurs de campagne, que rassemblait La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Quatre jours après l'échec des discussions entre La France insoumise et le Parti communiste en vue d'un accord pour des candidatures communes, la réunion s'est ouverte sur un geste de bonne volonté.

«Le comité électoral a décidé que nous ne présenterions pas de candidats là où des communistes sortants ont adressé leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon», a déclaré son directeur de campagne, Manuel Bompard.

Quant au président élu, il a rendu visite au président du Sénat Gérard Larcher (LR), troisième personnage de l'État, appelé à remplacer le président en cas d'empêchement.

«Le président de la République, Emmanuel Macron, a précisé au président du Sénat que le report des élections sénatoriales "en l'état actuel n'est pas dans son projet"», selon un communiqué du cabinet de M. Larcher

Le président du groupe PS au Sénat, Didier Guillaume, avait souhaité repousser d'un an le scrutin prévu le 24 septembre, pour pouvoir appliquer avant la fin du quinquennat la réduction du nombre de parlementaires que M. Macron a inscrite dans son programme, mais M. Larcher s'était déclaré «pour le respect des règles en cours».

Dimanche, les cérémonies d'investiture doivent débuter à 10 heures à l'Élysée avec un entretien avec François Hollande dans le bureau présidentiel, puis une allocution de M. Macron.

À la mi-journée, le nouveau président se rendra sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, avant de rejoindre dans l'après-midi la maire de Paris Anne Hidalgo (PS), pour une traditionnelle cérémonie d'accueil à l'Hôtel de ville.

