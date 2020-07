Pour le LSAP, une nouvelle loi covid pourrait être votée

Alors que le Premier ministre Xavier Bettel pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives ce dimanche, le LSAP, qui a fait état de son bilan parlementaire ce vendredi, indique que la Chambre pourrait voter une nouvelle loi jeudi prochain.

Alors que le Premier ministre Xavier Bettel pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives ce dimanche, le LSAP, qui a fait état de son bilan parlementaire ce vendredi, indique que la Chambre pourrait voter une nouvelle loi jeudi prochain.

(DH avec Annette Welsch) - Après le DP, lundi, c'est le groupe socialiste qui a fait le point sur la deuxième année parlementaire de la législature. Et c'est Georges Engel, le chef de fraction qui a pris la relève d'Alex Bodry, qui s'est astreint à l'exercice. L'ancien élu de Sanem (52 ans) s'est dit convaincu que si le gouvernement se décidait à adopter de nouvelles mesures dimanche, les députés pourraient voter le nouveau texte de loi dès jeudi prochain.

10 Après le DP, c'était au tour du LSAP de faire le bilan de son année parlementaire. Photo: Guy Jallay

En effet, si une deuxième phase de confinement apparaît peu probable, il n'en demeure pas moins que le gouvernement doit réagir suite à la hausse «linéaire», pour reprendre le terme du Premier ministre lors de sa dernière intervention, des contagions. Des contagions qui se manifestent majoritairement dans le domaine privé ou «les événements privés» comme l'a rappelé Paulette Lenert, la ministre LSAP de la Santé.

Mars Di Bartolomeo a quant à lui indiqué qu'une séance à la Chambre était programmée dès lundi matin. Et dans l'éventualité de décisions annoncées dans la fin d'après-midi de dimanche, les députés pourraient entamer leurs travaux.

Les socialistes jouent la parité

Si Alex Bodry a choisi de rejoindre le Conseil d'Etat, - «un politicien qui a tant façonné le monde politique» pour Georges Engel, un autre poids lourd du parti, en l'occurrence Etienne Schneider, a choisi lui de se mettre en retrait de la politique. Une décision qui n'a pas affecté la cote du parti. C'est ainsi que le chef de fraction s'est félicité d'une part des derniers résultats du politmonitor avec «une tendance à la baisse freinée», «signe de la qualité de notre travail».

Et d'autre part de la parité au sein du parti avec l'intégration au sein du groupe parlementaire de Francine Closener, Simone Asselborn-Binz et Cécile Hemmen. «Cela correspond bien au nouveau plan d'action national pour l'égalité entre les femmes et les hommes (PEGA) que Taina Bofferding présente aujourd'hui.»

«La crise a montré que les pays dotés d'un Etat-providence fort et de bonnes lois du travail sont ceux qui traversent bien la crise. Grâce au LSAP, le Luxembourg a un Etat-providence fort», a encore assuré le chef de fraction avant de se pencher sur une des principales préoccupations des résidents: le logement. Si nous ne nous attaquons pas à ce problème, nous ne pourrons pas faire face à de nombreux problèmes sociaux, a-t-il indiqué en substance.

D'autre part, Georges Engel a également réaffirmé qu'aucune politique d'austérité n'était à l'ordre du jour et que des aides seraient encore programmées pour les petits et moyens revenus, de même que pour les parents isolés. Il s'est toutefois bien gardé d'évoquer une prochaine augmentation des allocations familiales.

