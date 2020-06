La crise du coronavirus ayant provoqué l'arrêt de tous les chantiers au pays du 15 mars au 20 avril, le réaménagement du bâtiment phare de «Esch 2022» a pris du retard sur le calendrier initialement prévu.

Pour la «Möllerei», le temps presse désormais

(JFC, avec Anne Heintz) - Dans un peu moins de deux ans, la «Möllerei» constituera le cœur de «Esch 2022 Capitale européenne de la Culture». Encore faudra-t-il pour cela que la rénovation complète de l'ancien bâtiment industriel de Belval soit complètement achevée d'ici là. Car en effet, les travaux de réhabilitation du site accusent un bon mois de retard sur le calendrier prévu. En cause, bien sûr, l'épidémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture de tous les chantiers du 15 mars au 20 avril.

Alors que Nancy Braun, directrice générale de l'événement conservait «tout son optimisme» et affirmait dans une interview accordée fin avril que «le planning prévu est maintenu», il est clair que le temps est désormais compté. La directrice avouait d'ailleurs à l'époque que «si le bâtiment de la «Möllerei» n'est pas utilisable, on sera alors face à un grave problème».

Aujourd'hui, selon Luc Dahmen, directeur du Fonds Belval, «pour que les aménagements soient terminés à temps, il ne doit plus y avoir le moindre incident. Le calendrier des travaux était serré dès le départ et l'arrêt des travaux l'a encore resserré». Néanmoins, il se veut «optimiste» et pense que «les travaux seront terminés d'ici la fin 2021». Après avoir lancé d'autres appels d'offres pour les travaux de réparation, le directeur prétend disposer de plusieurs réponses sur son bureau.

Georges Mischo (CSV), le bourgmestre d'Esch et président de l'association «Esch 2022» se montre plus inquiet en avançant qu'il «aimerait que les travaux de rénovation soient terminés à temps», mais que «cela pourrait être serré». «Il faut qu'absolument plus rien ne vienne interférer». C'est que fin 2021 en effet, le projet «Digital spaces», la manifestation phare de l’année culturelle doit être installée dans la «Möllerei». L'ancien bâtiment industriel qui, en outre, accueillera 375 mètres carrés d'espace d'exposition, répartis sur plusieurs niveaux.

Pour rappel, la «Möllerei» est un bâtiment construit en 1910, qui servait à l'origine à la préparation de minerai de fer et des charges de coke pour le haut fourneau de Belval. A l'heure actuelle, les deux tiers du bâtiment ont déjà été transformés pour accueillir le Luxembourg Learning Center (LLC), la nouvelle bibliothèque de l'Université du Luxembourg.

«Mais contrairement à la reconversion de cette partie, la section restante ne sera pas une création architecturale contemporaine», explique Luc Dahmen. Le directeur du Fonds Belval qui ajoute que «son aspect et sa substance actuels doivent être préservés. Tout ce qui vaut la peine d'être conservé en l'état le sera, et seuls les fenêtres et le toit seront remplacés, mais sans modifier l'ensemble».

Dans le cadre de «Esch 2022 Capitale européenne de la Culture», il est également prévu de relier via une passerelle la «Möllerei» à l'ancien bâtiment de coulée du haut fourneau A. «Cette construction peut aussi s'avérer un élément intéressant pour le futur, après Esch 2022», souligne le directeur du Fonds Belval.

Au total, le site d'«Esch 2022» accueillera neuf bâtiments, soit nouvellement construits, soit transformés ou même... transportés en vue de l'événement culturel. Pour rappel, le Parlement avait approuvé à l'unanimité début février une loi de financement d'un montant de 35,3 millions d'euros pour effectuer les aménagements des infrastructures industrielles.

