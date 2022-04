Les non-initiés n'auront sûrement pas prêté d'œil particulièrement attentif au calendrier ce samedi, mais pour les amoureux des CD et des vinyles, le 23 avril est synonyme de Disquaire Day. Et ce jour a des airs de matin de Noël.

Luxembourg 4 5 min.

Disquaire Day

Pour l'amour du disque

Laura BANNIER Les non-initiés n'auront sûrement pas prêté d'œil particulièrement attentif au calendrier ce samedi, mais pour les amoureux des CD et des vinyles, le 23 avril est synonyme de Disquaire Day. Et ce jour a des airs de matin de Noël.

Scruter l'espace à la recherche d'un genre musical. Enquêter dans les allées exiguës pour tenter de trouver le vinyle de son groupe préféré. Faire défiler les pochettes d'album entre ses doigts en quête d'une nouvelle pépite. Autant de moments dont raffolent les passionnés du disque, qui risquent d'y consacrer une bonne partie de leur journée, ce samedi 23 avril.

«Un album, c’est comme un instantané» Fenne Kuppens, la chanteuse du groupe belge Whispering Sons, évoque le second album du groupe et sa venue au Luxembourg ce vendredi 1er avril.

Dans le pays, les collectionneurs de CD et les curieux pourront pousser la porte de chez CD Buttek. Installé rue du Marché-aux-Herbes depuis 15 ans, Pierre Delhalt était auparavant installé juste à côté, rue de la Reine. Mais en réalité, il faut remonter jusqu'en 1979 pour observer ses premiers pas dans le monde des disquaires. A 24 ans, celui qui travaillait autrefois à La Poste a commencé sous les ordres d'un patron avant de tenir les rênes de sa propre boutique, un rêve.

Un peu plus de quarante ans plus tard, rien n'est pareil. Beaucoup de choses ont évolué dans le métier, sauf, évidemment, l'amour inégalable que porte Pierre Delhalt pour ses objets. Cet amour, on est certain qu'il n'en manque pas, au regard des quelque 100.000 références que comporte sa boutique. CD, vinyles, DVD, si vous ne trouvez pas ce que vous êtes venus chercher, vous tomberez certainement sur une découverte qui ravira vos oreilles.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Pierre Delhalt a commencé sa collection personnelle de vinyles à l'âge de 13 ans. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pierre Delhalt a commencé sa collection personnelle de vinyles à l'âge de 13 ans. Photo: Gerry Huberty Pierre Delhalt n'a d'yeux que pour Scott Walker quand il s'agit de parler de ses morceaux préférés. Photo: Gerry Huberty Cela fait 15 ans que la boutique de Pierre Delhalt est installée rue du Marché-aux-Herbes. Photo: Gerry Huberty Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes n'ont pas déserté les allées étriquées de ce haut lieu de culture musicale. Photo: Gerry Huberty

Et si vous ne savez pas où chercher dans cet enchevêtrement de pochettes, le disquaire saura vous aiguiller. Notez juste que sa collection personnelle est dix fois plus grande que le stock de sa boutique, et l'émerveillement ressenti en poussant la porte de chez CD Buttek sera immédiatement relativisé. «Je cherche toujours des endroits pour entreposer une partie de mon énorme collection», sourit l'intéressé, qui a commencé à empiler les vinyles dans sa chambre à l'âge de 13 ans, avant même de posséder une platine pour pouvoir les lire. «J'allais chez un copain!»

Le retour en force du vinyle

Alors forcément, le Disquaire Day est un des rendez-vous que Pierre Delhalt ne manquerait pour rien au monde. Depuis six ans, il participe à cet événement qu'il qualifie de «matin de Noël». Au-delà d’assurer de bonnes recettes aux disquaires indépendants, qui sont au nombre de deux à Luxembourg, le Disquaire Day est synonyme de nouvelles sorties musicales. «En tant que malade du disque, j'adore par-dessus tout voir les gens qui se réjouissent de trouver leur objet de désir. C'est toujours un plaisir.»

Sony va relancer sa production de vinyles Avis aux nostalgiques mais aussi aux jeunes mélomanes, le géant japonais de l'électronique Sony va reprendre d'ici à mars 2018 la fabrication de vinyles, après un arrêt de trois décennies.

Un coup de pouce bien mérité à cette profession particulièrement menacée par des ventes de CD qui ne cessent de diminuer, d'année en année. «Etre disquaire, c'est beaucoup plus compliqué que par le passé. Dans le temps, on avait juste les vinyles, auxquels se sont rajoutés les cassettes, les CD, avant que le vinyle ne fasse son retour. Au final, pour une même sortie, il existe une multitude de supports avec des éditions variées, ce qui complique les commandes.»

Le retour du vinyle, c'est ce qui permet en partie au disquaire de sauver les meubles. Depuis quelques années, Pierre Delhalt vend même davantage de galettes que de CD. Et ce n'est pas pour lui déplaire. «J'ai toujours préféré le vinyle, car c'est l'objet avec lequel j'ai grandi. Et c'est tout à fait autre chose d'écouter un vinyle, cela s'apparente presque à une certaine cérémonie, on est plus attentifs à la musique», détaille le passionné.

C'est important pour moi de soutenir un disquaire local. Christian, client de la CD Buttek depuis 1985

Interrogé sur son secret de longévité, le disquaire de 67 ans, qui en a vu bien d'autres baisser le rideau au fil des années, rigole timidement. «Je suis un malade de musique», répète-t-il, avant d'ajouter «ceux qui ont arrêté n'ont peut-être pas été autant passionnés que moi dans leur métier, et ont vendu des disques comme on vend des habits».

Christian adore venir fouiller chez son disquaire préféré, à la recherche de nouveaux coups de cœur. Photo: Gerry Huberty

Cette maladie du disque, Pierre Delhalt semble l'avoir transmise à ses nombreux clients. L'un d'entre eux, Christian, est un habitué de la CD Buttek depuis 1985. Il y passe régulièrement, même en coup de vent, espérant dénicher son prochain coup de cœur. «C'est important pour moi de soutenir un disquaire local, d'autant plus que j'aime fouiller, être à l'affût pour trouver de nouvelles ou d'anciennes pépites», fait savoir celui qui se dit ouvert à tous les genres musicaux, d'ABBA à ZZ Top.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes n'ont pas déserté les allées étriquées de ce haut lieu de culture musicale. «Plein de jeunes ont découvert le vinyle, et ils sont nombreux à venir dans la boutique», indique le disquaire.

En ce samedi 23 avril, Pierre Delhalt est donc agréablement entouré de ses plus fidèles clients, mais aussi des curieux. Pour éviter l'affluence de ce Disquaire Day, lors duquel seules «les personnes qui n'écoutent pas la musique» ne mettent pas les pieds dans la boutique, selon le disquaire, il sera toujours possible aux passionnés de revenir plus tard. Dans la rue du Marché-aux-Herbes, l'amoureux des disques compte bien encore y rester ancré une belle paire d'années, «tant que je reste en bonne santé, ça devrait aller».

Une préférence pour Scott Walker Des 100.000 références indexées dans sa boutique, Pierre Delhalt n'a d'yeux que pour Scott Walker quand il s'agit de parler de ses morceaux préférés. Si le disquaire écoute de tout, du rock au folk en passant par la musique folklorique, la pop de l'Anglais a assurément une place particulière dans son cœur. Scott 4 et Tilt sont ainsi les deux albums que nous recommande le disquaire. «J'aurais pu choisir d'autres albums de cet artiste, mais ses mélodies et sa voix de baryton s'expriment à la perfection sur ces deux-là.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.