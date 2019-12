Face à la hausse des délais d'attente d'hospitalisation pour certaines opérations, l'association des médecins et médecins-dentistes plaide pour le développement de «structures décentralisées» destinées à faciliter l'accès aux soins. Une vision loin de faire l'unanimité.

Luxembourg 2 min.

Pour l'AMMD, le monopole des hôpitaux «vole en éclats»

(Jmh avec SC) - À en croire l'AMMD, le récent jugement qui autorise les cabinets privés à posséder des scanners constitue un premier pas important vers un objectif «positif pour les patients». Autrement dit, la fin «du monopole des hôpitaux». Interrogé mardi matin sur les ondes de RTL Radio Lëtzebuerg, Alain Schmit estime que cette décision fait «voler en éclats» une conception de la médecine et ouvre la voie à l'émergence de «structures décentralisées», présentées comme l'une des solutions possibles au rallongement des délais d'attente.

Une vision de la médecine loin de faire l'unanimité, puisque perçue par certains comme une manière d'accélérer la privatisation de la santé et donc la création d'un système où ceux qui auraient les moyens seraient clairement avantagés. Une critique émise notamment par Vera Spautz (LSAP), membre du conseil d'administration du Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) mais balayée d'un revers de main ce mardi par le président de l'AMMD.

Perçue comme une «effronterie absolue», cette définition serait «contraire à ce que l'AMMD souhaite mettre en place», assure Alain Schmit qui estime toutefois qu'«un système à deux vitesses existe d'ores et déjà». Présent mardi matin aux côtés du représentant des médecins, Hansjörg Reimer, directeur général de CHEM, a rappelé pour sa part que la mise en place d'un «virage ambulatoire» et d'un plan voué à «favoriser la sortie de l'hôpital» faisaient partie de l'accord de coalition gouvernemental.

Le texte prévoit en effet «d'assurer la promotion des alternatives à l'hospitalisation classique lorsque cela est possible sans perte de qualité, en accord et dans l'intérêt du patient». Ce dernier prévoit également que «les offres d'hospitalisation à domicile ou dans d'autres structures de soins intermédiaires et moins coûteuses seront soutenues en développant un plan d'action 'out of hospital'».

Autre sujet présent dans l'accord de coalition, la généralisation du tiers payant. Si l'AMMD s'est toujours montrée réticente à cette idée, Alain Schmit s'est fait plus discret mardi matin, se contentant de rappeler que l'association lancera, courant 2020, «une application santé qui permet non seulement aux patients de payer leurs factures immédiatement, mais qui leur permet également de demander un remboursement à leur caisse d'assurance maladie.»

Pour mémoire, Romain Schneider (LSAP), ministre de la Sécurité sociale, avait annoncé, mi-novembre, la mise en place du «tiers payant de nouvelle génération» d'ici 2022. Un modèle qui prévoit la mise en place d'une procédure de remboursement sans papier, tant pour les patients que pour les médecins. Le cadre juridique devrait probablement être affiné pendant encore trois ans, mais sa mise en œuvre progressive commencerait dès 2020.