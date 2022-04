Le ministre de la Mobilité n'a pas mâché ses mots envers la mesure gouvernementale qui a permis de faire baisser le prix des carburants de 7,5 centimes par litre le 13 avril dernier.

Luxembourg 2 min.

7,5 centimes par litre

Pour François Bausch, la remise à la pompe est «inutile»

Le ministre de la Mobilité n'a pas mâché ses mots envers la mesure gouvernementale qui a permis de faire baisser le prix des carburants de 7,5 centimes par litre le 13 avril dernier.

Alors que son effet peine à se faire ressentir sur les prix une semaine seulement après son entrée en vigueur, la remise à la pompe de 7,5 centimes par litre de carburant vient d'être jugée «inutile» par François Bausch (déi Gréng). Dans un entretien accordé au site d'information Reporter.lu, le vice-Premier ministre a réagi sur cette mesure négociée dans le cadre de l'accord tripartite.

Le passage à la pompe devient moins douloureux La remise tant attendue de 7,5 centimes par litre de carburants s'applique à partir de ce mercredi 13 avril. De quoi redonner le sourire aux automobilistes.

Et une chose est claire pour le ministre: cette remise ne profite pas aux bonnes personnes, à savoir les ménages aux faibles revenus. Ainsi, les personnes qui en bénéficieraient davantage seraient plutôt celles qui possèdent de grosses voitures, et qui n'auraient pas besoin de cette ristourne pour faire le plein. Pire encore, elle n'apporterait rien, mais serait un geste qualifié de «symbolique, en guise d'empathie pour les préoccupations palpables de nombreuses personnes» par François Bausch.

Une transition énergétique nécessaire

Si le parti Vert n'était pas favorable à ce rabais à la pompe, le ministre de la Mobilité estime tout de même pouvoir «vivre avec cette mesure», la politique gouvernementale étant bien souvent une affaire de compromis. Des compromis qui sont d'autant plus nécessaires dans le cadre d'une tripartite, lors de laquelle les partenaires sont nombreux autour de la table.

François Bausch ne s'en cache pas, à cette mesure non ciblée d'une durée de quatre mois qui coûte plusieurs millions d'euros à l'Etat, son parti préfère les actions plus ciblées en faveur des personnes plus précaires, comme le crédit d'impôt. Mais pour faire passer la pilule de cette décision résolument non écologique, le ministre préfère se focaliser sur les objectifs à long terme, comme la transition énergétique avec la promotion des énergies renouvelables. Une transition qu'il estime «nécessaire pour des raisons de politique climatique, mais aussi pour des raisons stratégiques et géopolitiques».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.