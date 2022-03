En offrant un nouveau service, la commune veut aider ses citoyens à résoudre leurs divergences d'opinion de manière simple.

Nouvel organe de conciliation

Pour enterrer la hache de guerre avec le voisin

En offrant un nouveau service, la commune veut aider ses citoyens à résoudre leurs divergences d'opinion de manière simple.

(m. m. avec Raymond SCHMIT) - Il n'est pas toujours nécessaire de sortir la grosse artillerie. En cas de désaccord entre voisins, une simple conciliation suffit souvent. C'est rapide, pas compliqué et cela permet d'éviter d'aller au tribunal pour régler un litige qui couve parfois depuis des années.

La ville d'Esch/Alzette propose désormais un nouveau service en cas de conflit de voisinage. La conciliation est le mot magique qui doit contribuer à enterrer la hache de guerre de la manière la moins bureaucratique possible. Deux fois par semaine, les habitants peuvent se faire accompagner et conseiller lorsqu'ils sont en désaccord avec leurs voisins. Les personnes en conflit peuvent s'asseoir autour de la table pour trouver une solution viable. Cela se passe à la maison des citoyens au numéro 150 du boulevard Kennedy, où une spécialiste est à la disposition des deux parties pour les aider à trouver une issue à une situation pénible.

Des expériences positives

Avec la mise en place du service de conciliation, on n'a pas réinventé la roue dans la deuxième plus grande ville du Luxembourg. Une offre similaire existe déjà depuis des années dans d'autres communes. Mais les expériences qui ont été faites jusqu'à présent sont positives, dit-on. Avec cette nouvelle offre, on tient également une promesse que la majorité noire-verte-bleue à la mairie d'Esch a inscrite dans l'accord de coalition lors des ses débuts en 2017.

Selon l'échevin Christian Weis (CSV), ce moyen simple de sortir des divergences d'opinion doit contribuer à égayer l'ambiance dans le voisinage, à améliorer la cohabitation et donc aussi la qualité de vie. Pour aider les citoyens à enterrer la hache de guerre, la commune n'a pas mis en place de service spécifique, mais fait appel à un savoir-faire externe.

«Avec Raginee Poloogadoo, on a fait appel à une spécialiste qui a des années d'expérience dans le domaine de la conciliation. En mars 2021, elle a fondé sa propre société, Pro Solve Consulting. La conseillère a acquis de l'expérience professionnelle entre autres à Kayl, Pétange et dans le nord du Luxembourg», explique l'échevin.

De nombreuses causes

Par expérience, la médiatrice sait qu'il existe de nombreuses causes qui peuvent conduire à des querelles de voisinage. Il peut s'agir de problèmes avec des animaux domestiques, de déchets qui entraînent des odeurs désagréables, de bruit ou de voitures mal garées. Mais souvent, on ne peut pas non plus parler d'une véritable dispute. Il s'agit de cas dans lesquels l'aide du conciliateur est sollicitée, par exemple pour définir une limite précise du terrain.

De l'avis de tous les intéressés, la conciliation a en tout cas un avantage : elle permet généralement d'éviter le recours au tribunal, qui est souvent long et coûteux.

La nouvelle offre d'Esch, en revanche, est gratuite. Le service de conciliation est dans un premier temps à la disposition de tous les habitants le mardi entre 14 heures et 16 heures et le mercredi entre 10 heures et 12 heures. Il est possible de le joindre par téléphone au 2754 5555.

