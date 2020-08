Alors que le Luxembourg n’est plus considéré comme un pays à risque pour l’Allemagne depuis le 19 août il demeure classé rouge par certains Etats. En cause le seuil trop élevé de nouvelles infections lors des 14 derniers jours fixé par les autorités étrangères.

Luxembourg 2 min.

Pour 15 pays, le Grand-Duché demeure zone à risque

Alors que le Luxembourg n’est plus considéré comme un pays à risque pour l’Allemagne depuis le 19 août il demeure classé rouge par certains Etats. En cause le seuil trop élevé de nouvelles infections lors des 14 derniers jours fixé par les autorités étrangères.

(DH) - Si l'Allemagne a retiré le Grand-Duché de sa liste des pays à risque à la suite d'insistantes démarches de membres du gouvernement, il n'en demeure pas moins que certains Länder n'ont pas encore levé leurs restrictions. Pour rappel, la Sarre avait imposé une quatorzaine dès le mois de juillet, tout comme la Rhénanie-Palatinat faute de présenter un test négatif vieux de moins de 48 heures. Précisons toutefois que ces dispositions ne concernaient pas les frontaliers, ni, a priori, les déplacements pour raisons médicales.

Et malgré l'évolution épidémiologique favorable, le pays reste considéré comme zone à risque par certains Etats. Dans ce cadre, Jean Asselborn (LASP), le ministre des Affaires étrangères, a communiqué ce jeudi la liste de pays qui imposent toujours des restrictions aux personnes en provenance du Grand-Duché. Pour ce qui est de la Suisse, sujet de la question parlementaire de Gilles Baum (DP), le ministre a indiqué que les autorités helvètes ont fixé le seuil de nouvelles infections pour 100.000 personnes, et ce sur une période de 14 jours, à 60 contaminations. «Ce qui situe le Luxembourg (non-résidents inclus) au-dessus de ce seuil.»

Après l'Allemagne, la Belgique place Paris en zone rouge Coup dur pour le tourisme français. Le ministère belge des Affaires étrangères a ajouté Paris à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour à un dépistage du coronavirus et à une période d’isolement. La Roumanie, le Danemark, une grande partie de l'Espagne et trois départements français (Bouches-du-Rhône, Guyane, Mayotte) étaient déjà classés en zone rouge par les autorités sanitaires belges qui considèrent que les séjours à l'étranger sont un important facteur de risque de propagation du virus.



Si la Suisse contraint à une quarantaine, des restrictions s'imposent aussi aux résidents luxembourgeois au Danemark, à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie et en République tchèque pour ce qui est de «la catégorie spécifique des travailleurs». Il en est de même pour les îles portugaises de Madère et des Açores. Par ailleurs, au Royaume-Uni, en Norvège et en Islande, des mesures restrictives s'appliquent également aux voyageurs en provenance du Luxembourg.

Le ministre précise encore que «ces mesures prennent des formes diverses et sont de nature évolutive». Il est donc vivement conseillé aux voyageurs de s'informer avant leur départ des mesures appliquées dans leur pays ou région de destination.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.