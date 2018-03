La première course sur route de la saison au Luxembourg a tenu toutes ses promesses: 2.412 participants ont passé la ligne d'arrivée à Gasperich ce dimanche. Le Français Abdelilah Cherkaoui remporte la course des 10 km chez les hommes et l'Anglaise Stéphanie Barnes chez les femmes.

Luxembourg 19

Postlaf: 2.412 participants, Cherkaoui tout devant

Maurice Fick La première course sur route de la saison au Luxembourg a tenu toutes ses promesses: 2.412 participants ont passé la ligne d'arrivée à Gasperich ce dimanche. Le Français Abdelilah Cherkaoui remporte la course des 10 km chez les hommes et l'Anglaise Stéphanie Barnes chez les femmes.

Courue dans les quartiers de Cessange et Gasperich, au sud de la capitale luxembourgeoise, la 23e édition de l'incontournable Postlaf a été remportée par le Nancéen Abdelilah Cherkaoui qui a bouclé les 10 km en 30'29''. Soit 50 petites secondes de plus que Zelalem Megistu, un an auparavant.

19 Photo: Serge Waldbillig

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig Photo: Serge Waldbillig

Sur ses talons, le Belge Jean-Pierre Weerts termine 2e avec 2 secondes de plus au chrono. Deuxième l'an passé, Yonas Kindé qui courait sous la bannière de Caritas Luxembourg a fini 3e cette fois avec un excellent chrono à 30'37''. Soit 8 secondes derrière le vainqueur.



Le premier Luxembourgeois, 4e au classement général, est Yannick Lieners (CA Belvaux) qui affiche un chrono de 31'32''.



Chez les femmes, Stéphanie Barnes termine première en 34'16'' (15e au classement général) devant la Luxembourgeoise Saskia Daguenet 37'27'' (53e au classement général).