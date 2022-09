Interpellé début juillet par Diane Adhem (CSV) sur les transactions immobilières de l'entreprise publique, Franz Fayot s'est exprimé ce jeudi. La députée dit ne pas être convaincue par les explications du ministre de l'Économie.

Luxembourg 3 min.

Immobilier

POST Luxembourg a vendu pour 18,4 millions d'euros en dix ans

Charles MICHEL Interpellé début juillet par Diane Adhem (CSV) sur les transactions immobilières de l'entreprise publique, Franz Fayot s'est exprimé ce jeudi. La députée dit ne pas être convaincue par les explications du ministre de l'Économie.

POST Luxembourg est à la tête d'un vaste parc immobilier. Le 11 septembre 2018, ses responsables et ceux du Fonds du Logement paraphaient en présence des ministres de tutelles de l'époque, Étienne Schneider (Économie) et Marc Hansen (Logement), une convention portant sur la vente de six anciens bureaux de poste. Des espaces destinés, après rénovation, à devenir des logements locatifs subventionnés. Ils ont été cédés pour quelque 6 millions d'euros.

Il est déjà possible de se rendre chez Post dans le métavers Le premier point de vente virtuel de Post a été inauguré dans le métavers luxembourgeois vendredi dernier.

À la demande de Diane Adehm (CSV), Franz Fayot s'est exprimé ce jeudi, en réponse à la question parlementaire déposée le 1er juillet dernier, sur la situation actuelle du parc immobilier détenu par POST Luxembourg. Dans sa missive, la députée souhaitait connaître la liste des propriétés qui ne sont plus en possession de l'entreprise, mais aussi l'identité de leurs nouveaux acquéreurs ainsi que le montant des différentes transactions.

Dans sa réponse, le ministre de l'Économie annonce que 31 propriétés ont été vendues depuis la création de la société en 1992. Combien l'ont été ces dernières années? On ne le sait pas. Quant au nom des acheteurs, aucun nom ne figure dans la réponse parlementaire. Le montant des différentes transactions n'est pas mentionné mais le total de celles effectuées lors de la dernière décennie atteindrait, comme le stipule Franz Fayot, 18,4 millions d'euros.



Je ne vois pas, à moins que les bâtiments aient été totalement délabrés, comment il est possible, au Luxembourg, de faire une moins-value sur une vente immobilière Diane Adhem (Députée CSV)

Concernant le bénéfice réalisé sur ces ventes par l'établissement public, aucune précision n'est apportée. «Le montant de 18,4 millions d'euros est à considérer conjointement avec les +/-200 millions d'euros que POST Luxembourg a investis dans son parc immobilier au cours de la même période», explique Franz Fayot, tout en semblant relativiser l'éventuelle marge réalisée sur ces opérations: «Ces ventes ont rapporté soit une plus-value, soit une moins-value par rapport à la valeur indiquée dans l'acte d'apport de 1992.» Si, comme il est précisé, «la vente se fait toujours au prix du marché» et que celui-ci n'a cessé d'augmenter depuis des décennies, POST Luxembourg a-t-il pu vendre à perte?

À Hesperange, une vente à 4,7 millions

«Je ne vois pas, à moins que les bâtiments aient été totalement délabrés, comment il est possible, au Luxembourg, de faire une moins-value sur une vente immobilière», déclare ce jeudi Diane Adehm, jointe par nos soins. Ancienne salariée de POST Luxembourg, où elle travailla de 1998 à 2006 au service inspection centrale (Inspection de travail et audit interne), la députée du CSV se dit pour le moins circonspecte quant au contenu d'une réponse insuffisamment fournie à son goût: «On ne connaît ni l'année des transactions, ni le nom des acquéreurs, ni les montants...»

Le membre du conseil échevinal de la commune Hesperange, dont un bureau situé au 460, route de Thionville a été vendu, se dit étonnée par les 18,4 millions d'euros annoncés. «Vu la valeur à laquelle ce seul bâtiment a été vendu (Ndlr: il est question de 4,7 millions d'euros en 2020), 18,4 millions d'euros, ce n'est pas énorme. Je dirais même que c'est très peu.»

Dans son intervention, Diane Adhem s'interrogeait quant à l'évaluation de la valeur des différentes propriétés. Franz Fayot assure que pour chacune d'elles, POST Luxembourg «fait appel à au moins deux évaluateurs indépendants».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.