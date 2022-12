Le fournisseur de services permettant aux entreprises de conformer leurs enquêtes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, i-Hub, change de mains.

Concentration des entreprises

POST, BGL, BIL, BCEE et BDL acquièrent conjointement i-Hub

Le fournisseur de services permettant aux entreprises de conformer leurs enquêtes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, i-Hub, change de mains.

(BaL) - Filiale du groupe POST Luxembourg, i-Hub a vu son acquisition être examinée par la Commission européenne. Dans le viseur de l'institution: l'impact de l'arrivée de nouveaux actionnaires sur la concurrence. Pour la Commission, cependant, ce changement de mains aura un impact très limité sur la structure du marché.

L'institution européenne a donc approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de i-Hub par POST Luxembourg, BGL BNP Paribas, Banque et Caisse d'épargne de l'État (BCEE), Banque internationale à Luxembourg (BIL) et Banque de Luxembourg. Les six entreprises luxembourgeoises sont désormais actionnaires de la start-up créée il y a maintenant cinq ans.

I-Hub est un fournisseur de services qui propose, par l'intermédiaire de sa plateforme de stockage de données, un soutien à la conformité aux entreprises qui effectuent des contrôles. Concrètement, ces services permettent aux sociétés qui font appel à i-Hub de se conformer aux exigences en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

