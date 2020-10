Le premier opérateur de télécommunications du pays a précisé qu'il allait déployer la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile à partir de la semaine prochaine.

Post annonce l'arrivée de la 5G le 16 octobre

(ER) - «Les premiers sites du réseau mobile 5G, situés sur la Ville de Luxembourg et d'autres zones tests seront mis en service le 16 octobre», a expliqué l'opérateur dans un communiqué. Post s'est associé au spécialiste du cloud Blacknut pour marquer le lancement.



Cette collaboration permettra aux clients d'ajouter un abonnement Blacknut à leur forfait 5G sans frais supplémentaires pendant douze mois, bénéficiant d'un catalogue de plus de 400 titres. Le réseau 5G de Post utilisera le spectre 700 MHz et 3,6 GHz mis aux enchères par le gouvernement durant l'été dernier. Précisons tout de même qu'il sera nécessaire d'avoir un forfait et un mobile compatible 5G et d'être dans une zone couverte par la 5G.

Les travaux de déploiement se poursuivront progressivement tout au long de 2021, d'abord dans les régions d'Ettelbruck et de Diekirch puis dans le sud du pays. En plus des prochains plans «5G Power», l'opérateur a déclaré que son service 5G deviendrait disponible sans frais supplémentaires dans les gammes de produits Scoubido (B2C et B2B).

Cette annonce intervient deux jours seulement après le débat à la Chambre sur le déploiement de la 5G. Pour rappel, la pétition avait recueilli plus de 7.272 signatures ce qui a eu pour conséquence l'organisation de ce débat devant les députés.

