Un chantier de 36 mois

Pose de la première pierre des nouvelles archives de l'État

D'ici trois ans, l'importante collection de documents sera installée à Belval. Les investissements s'élèvent à 77,2 millions d'euros.

(m. m. avec Raymond SCHMIT) - C'est un pas de plus vers la décentralisation des institutions publiques. Jeudi, la première pierre des nouvelles archives nationales a été posée sur le site de Belval en présence du vice-premier ministre François Bausch et de la ministre de la Culture Sam Tanson (tous deux Déi Gréng).

Comme cela a été annoncé à cette occasion, on s'attend à ce que l'importante collection de documents puisse être transférée de la capitale vers le sud après un chantier qui devrait durer 36 mois. Selon le devis, les investissements s'élèvent à 77,2 millions d'euros. Le ministre de la Construction et vice-Premier ministre Bausch a assuré que le calendrier serait respecté. Il a qualifié la construction des archives nationales de nouvelle pièce importante du puzzle dans le cadre du développement de l'ancien site industriel de Belval.

La durabilité est un atout

Le nouveau bâtiment sera construit à proximité immédiate des hauts-fourneaux A et B et de l'ancienne salle des soufflantes de l'ex-usine Arbed d'Esch-Belval. Selon les mots de François Bausch, le bâtiment, divisé en cinq zones, ne doit pas seulement être fonctionnel, mais aussi avoir un niveau élevé de durabilité. Ainsi, le bâtiment, qui sera construit selon les plans du bureau d'architectes Paul Bretz, devra être à énergie positive. En clair, cela signifie qu'il produira plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour atteindre cet objectif, il est prévu d'utiliser l'énergie solaire et l'énergie géothermique ou géothermique.

La ministre de la Culture Sam Tanson a rappelé qu'un bâtiment répondant à toutes les exigences était en projet depuis 20 ans, notamment pour garantir un stockage sûr des documents sensibles. Elle a estimé que la proximité immédiate des nouvelles archives nationales avec les instituts de recherche de l'Université du Luxembourg constituait un atout.

Le bourgmestre Georges Mischo a salué les investissements importants de l'État à Esch. Il a indiqué que la ville prévoit également la création d'archives communales qui seront installées dans les anciens bâtiments de la société Luxcontrol.

Créée en 1958

L'administration des Archives nationales a été officiellement créée le 5 août 1958. Dans le cadre d'une réforme des institutions culturelles de l'État du 28 septembre 1988, les Archives nationales ont été placées sous la tutelle du ministère de la Culture.

Les nouvelles archives d'État seront construites à proximité immédiate des hauts-fourneaux A et B. Photo: Raymond Schmit

Cependant, le Luxembourg disposait déjà d'un centre de collecte de documents bien avant. L'accès a longtemps été réservé aux administrations publiques. Cela a changé suite à une ordonnance du ministère de l'Intérieur du Royaume des Pays-Bas du 4 août 1829, qui prévoyait que «toutes les personnes connues et dignes de confiance qui effectuent des recherches dans l'intérêt de l'histoire» puissent avoir accès aux documents.

Pendant des décennies, les documents des archives ont été hébergés tant bien que mal dans différents bâtiments. Ce n'est qu'en 1968 qu'un nouveau chapitre s'est ouvert, lorsque les archives de l'État se sont installées dans une ancienne caserne sur le plateau du Saint-Esprit. C'est là qu'elles se trouvent encore aujourd'hui.

Cinq zones

La construction d'un nouveau bâtiment pour les archives de l'État a été inscrite dans une loi du 20 août 2020. La réalisation du projet a été confiée au Fonds Belval.

Le nouveau bâtiment sera divisé en cinq zones. Sur cette surface, 1.227 mètres carrés sont à la disposition du public, tandis que 1.154 mètres carrés sont prévus pour l'administration. La zone de stockage, avec 12.208 mètres carrés, occupe de loin la plus grande partie du nouveau bâtiment. Au total, la surface utile sera de 15 952 mètres carrés. À l'extérieur, une place publique sera notamment aménagée.

Après le déménagement à Belval, probablement dans trois ans, le bâtiment actuel des Archives nationales sur le plateau du Saint-Esprit sera mis à la disposition de l'administration judiciaire.

