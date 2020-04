Annulées à cause de la pandémie de covid-19, les journées d'information de l'Université vont céder leur place à des visites virtuelles. Vidéos, témoignages mais aussi conférences, tout va être mis en place à partir de ce mercredi pour répondre au mieux aux demandes des étudiants.

Portes ouvertes 2.0 pour l'Uni

Choisir la bonne orientation pour un jeune n'est jamais une chose aisée. Avec le confinement imposé par la pandémie de covid-19, cela relèverait même du casse-tête de haut vol. Aussi, pour aider au maximum lycéens et étudiants à s'orienter, les responsables de l'Université mettent en place des portes ouvertes virtuelles mercredi, jeudi et vendredi. Mais rien que du virtuel.

«Nous recevons énormément de demandes de renseignements par mail mais cela ne vaut pas un contact direct», précise Laura Bianchi, conseillère relation presse à l'Uni. Aussi afin d'être davantage à l'écoute des préoccupations, l'UNI organisera sur ces trois jours des chats en direct sur les programmes de Bachelor et Master qu'elle proposera pour la future rentrée académique qui devrait avoir lieu en septembre 2020.

«Ces journées portes ouvertes répondent à un besoin. Généralement, elles attirent entre 3.000 et 3.500 personnes. Ces discussions auront pour but de remplacer l'échange d'informations qui se faisait par exemple près d'un stand», explique Laura Bianchi.

Cet événement en ligne constitue donc l'occasion de présenter les nombreuses possibilités de formations à suivre sur les campus de Belval, du Kirchberg et du Limpertsberg. Soit 14 programmes en Bachelor, 42 en Master et 16 cours de formation continue. Et parmi cette large panoplie, quelques nouveautés comme un Bachelor en médecine sur trois ans, un autre en physique, un en mathématiques, un ultime en animation 3D. Sans oublier les Masters en Etudes parlementaires ou encore en Finance durable.

Ultime précision: la journée de ce mercredi 8 avril sera consacrée aux Bachelors alors que ces jeudi 9 et vendredi 10 avril, ce sont les programmes de Master qui seront à l'honneur.

Depuis 2003, l'Uni attire de plus en plus d'étudiants. Ainsi en septembre dernier, ils étaient 6.400 pour 125 nationalités représentées dans les amphithéâtres. Il y a donc bien un intérêt chez certains de poursuivre leur cursus au Luxembourg ou de venir y chercher un enseignement de qualité.

Mode d'emploi Après s'être rendus sur le site portesouvertes.uni.lu, les visiteurs devront suivre la page Live Chats. Dans cette section, il sera possible de retrouver les créneaux horaires des programmes d'étude, les enseignants qui participeront au chat et les langues qui seront parlées lors de la conférence. Outre ces discussions, le site proposera également des vidéos, des témoignages, une visite du campus en images et des présentations de l'Université. De nouveaux contenus complèteront l'offre au fil des jours. Ils resteront en ligne pendant les prochaines semaines.





