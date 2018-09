Ce dimanche a eu lieu la première journée d'information et de découverte du Corps grand-ducal d'incendie (CGDI). L'occasion pour les plus jeunes de devenir pompiers le temps de quelques heures.

Pompiers, pour quelques heures

Des centaines de visiteurs n'ont pas manqué l'occasion de jeter un coup d'œil dans les coulisses du nouveau Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) nouvellement créé, lors de la première journée nationale de la protection civile à Roeser.

Une centaine de véhicules d’urgence de différents types et tailles de tout le pays et de la Grande Région - Belgique, Allemagne et France - ont ainsi été exposés.

Pour beaucoup d’enfants, un rêve est devenu réalité: être, au moins une fois, assis au volant d’un vrai camion de pompier. Découvrez nos photos de cette journée:

14 Photo: Chris Karaba

