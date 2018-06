S'il y avait des élections dimanche au sein de la circonscription Nord, le CSV sortirait largement gagnant avec près de 37,1% des suffrages. Mais comparé à décembre 2017, le parti social-chrétien est tout de même perdant dans cette circonscription puisqu'il perd 4,7% des intentions de vote.

Politmonitor: le CSV domine toujours mais s’essouffle dans le Nord

Sophie WIESSLER

La Sonndesfro - une des questions du sondage Politmonitor, commandé par le Luxemburger Wort et RTL - invite les participants à donner leurs opinions s'ils devaient se rendre aux urnes ce dimanche. Pour la circonscription Nord, dont nous dévoilons les résultats ce mardi, 647 personnes ont été interrogées au cours des derniers mois.

Sonndesfro - Politmonitor: La coalition DP/LSAP/Déi Gréng mise en touche S'il y avait des élections dimanche, le gouvernement actuel DP, LSAP et Déi Gréng ne fonctionnerait pas. C'est ce que révèle la dernière question du sondage Politmonitor, commandé par le Luxemburger Wort et RTL.

Bien que le CSV remporte haut la main ce suffrage avec un score particulièrement élevé (37,1%) et en devançant largement les autres partis en lice, c'est une victoire à double tranchant. Avec presque 5% d'intentions de vote en moins par rapport au mois de décembre 2017 et le précédent Politmonitor, le parti repasse sous la barre des 40% dans cette circonscription.

Un pourcentage d'autant plus étonnant que depuis décembre 2016, le CSV réalisait des scores plutôt stables au sein de cette circonscription, toujours supérieurs à ce taux.

Le DP et l'ADR signent les plus fortes progressions

Principal concurrent du parti social-chrétien, le DP continue son essor, en comptabilisant 20,3% d'intentions de vote. Le parti Démocratique reste ainsi sur une pente ascendante depuis mai 2017 et signe la plus forte progression entre décembre 2017 et mai 2018 pour cette circonscription: +2,6%. Ce qui n'est pas le cas de ses alliés au sein de la coalition gouvernementale: le LSAP et Déi Gréng perdent respectivement 0,5 et 0,7%.

La surprise de ce sondage se trouve du côté de l'ADR. Le parti populiste réalise en effet la deuxième plus forte progression de ces six derniers mois, avec +1,5%, statuant à 7% d'intentions de vote. La récente montée en puissance des différents partis populistes en Europe pourrait peut-être expliquer ce phénomène. Notons également que c'est la première fois que des candidats de l'ADR se présentent dans chaque circonscription: une grande campagne a d'ailleurs eu lieu à ce sujet dans le Nord et l'Est du pays, ce qui peut également expliquer cette hausse.

Rappelons aussi que dans la circonscription Est, l'ADR remporterait un siège au profit du DP et se situerait à plus de 9%, si les élections avaient lieu ce dimanche.

En termes de sièges justement, rien ne bouge au cours des six derniers mois pour cette circonscription Nord. Le CSV conserverait ses 5 sièges, suivi par le DP avec deux sièges et Déi Gréng et le LSAP remportant chacun un siège.

Et par rapport aux élections de 2013?

Elections législatives obligent, la Sonndesfro de ce printemps 2018 présente également une comparaison entre les résultats des élections de 2013 et ceux de juin 2018 récoltés pour ce Politmonitor. Résultat, hormis Déi Gréng qui récolte un maigre +0,4%, la coalition gouvernementale chute fortement: -3,4% pour le DP et -2,9% pour le LSAP. Pire encore pour les socialistes: ils perdent un siège au profit du CSV.

C'est donc sans conteste l'opposition qui sort vainqueur de ce sondage avec +3,4%. Mieux encore, le parti social-chrétien remporte le siège perdu par le LSAP, passant ainsi de 4 à 5 sièges. Si les résultats de ce sondage restent inchangés, les élections législatives d'octobre prochain promettent donc un retournement de situation au profit du CSV, sans grand étonnement.





Méthodologie:

La question du dimanche, «Sonndesfro» a été réalisée par TNS Ilres pour le compte du «Luxemburger Wort» et de RTL. C'est une tendance sur quelques mois, pas une prévision électorale.

Entre début décembre 2017 et fin mai 2018, 3.521 résidents éligibles de nationalité luxembourgeoise de plus de 18 ans ont été interrogés (Centre: 987, Sud: 1.411, Nord: 647, Est: 476).

Il n'y a pas de pondération des données brutes. Correction absolue et proportionnelle des résultats pour la «question du dimanche».