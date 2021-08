Le gouvernement de Xavier Bettel a-t-il réussi à changer le fonctionnement et l'efficacité de la police grand-ducale et de l'armée. Si oui, pas en bien selon Léon Gloden (CSV). Si non, ça ne saurait tarder pour Stéphanie Empain (Déi Gréng).

Sécurité et Défense au rapport à mi-mandat

(pj avec Marc Hobscheid) En trois ans, le pays aura vu défiler trois ministres de la Sécurité intérieure. Etienne Schneider (LSAP) puis François Bausch et, enfin, son collègue écologiste Henri Kox (depuis l'été 2020). Pas de quoi stabiliser la politique sécuritaire du pays. D'ailleurs, les chiffres de la délinquance n'enregistrent guère de baisse significative. Un reproche que ne manque pas de faire, Léon Gloden (CSV). «La sécurité fait pourtant partie de la qualité de vie», souligne le porte-parole du principal groupe parlementaire d'opposition sur le sujet.

Les missions de la police évoluent avec la pandémie Dans son rapport d'activité présenté jeudi, la police grand-ducale note une hausse des violences intrafamiliales et une baisse des cambriolages. Deux changements notoires attribués au confinement et aux restrictions sanitaires.

Et la critique des chrétiens-sociaux est vive sur les choix d'Henri Kox, notamment en termes d'effectifs. «Le ministre affirme, par exemple, que 20 policiers supplémentaires seront déployés dans le quartier de la gare dans la capitale. Seulement, il oublie de dire qu'il va les retirer d'autres endroits.»

Si le CSV plaide pour une présence policière plus massive, il constate que la tendance actuelle serait plutôt à la suppression des commissariats de proximité. Notamment dans les secteurs les moins denses en population.

Cela entraîne l'abandon de certaines missions, la prévention sur le terrain aussi bien que les contrôles en matière de vitesse. Et le e-commissariat, lancé en 2018, ne suffit pas à régler tout, partout. Aux yeux de Léon Gloden, même l'annonce de 600 recrutements jusqu'en 2023 ne tient pas la route. Trop insuffisant au regard des besoins.

Et puis, les réformes fonctionnelles tardent à se mettre en place. Comme pour un déploiement plus intensif de la vidéosurveillance ou des bodycams pour les agents en intervention. Pourtant, ces mini-caméras auraient l'avantage d'éviter des situations aussi dramatiquement confuses que lors du récent fait divers à Ettelbrück qui s'est soldé par la mort du suspect d'une balle tirée par un policier. «Au niveau local, les libéraux sont toujours favorables à ce genre de dispositif. Mais une fois l'heure du vote à la Chambre, ils sont contre.»

2.550 policiers et 1.100 soldats

Mais il convient aussi d'évoquer le bilan sécuritaire d'un point de vue militaire, cette fois. Pour Léon Gloden, le ministre de la Défense renâclerait trop à verser les 2% de PIB attendus pour la part luxembourgeoise à l'OTAN et aux actions militaires. Et à miser, même si c'est honorable, sur des actions de coopération dont le financement reste inclus dans les dépenses militaires...

Pour grandir, l'armée ciblera plus large L'armée luxembourgeoise veut attirer plus de monde, plus de femmes et plus de nouvelles compétences dans ses rangs. Pour gagner cette bataille, sa stratégie RH va être totalement révisée.

Présidente de la commission parlementaire sur les questions de Sécurité et Défense, Stéphanie Empain a un tout autre discours. La députée Déi Gréng rejette l'a priori que les Verts auraient un problème avec l'armée ou la police. Néanmoins, elle qualifie l'objectif des 2% du PIB d'«illusoire et d'erroné».

Concernant les récents déboires autour du surcoût du premier satellite d'observation luxembourgeois, LUXEOSys, la parlementaire estime qu'il ne s'agit pas là d'un mauvais investissement, mais un projet au «développement malencontreux». Et qu'importe alors si aucune commission d'enquête n'a été autorisée à mettre son nez dans le pourquoi d'une facture ayant augmenté de 139 millions d'euros en quelques mois...

L'armée luxembourgeoise n'a plus de soldats à Kaboul Les derniers militaires luxembourgeois ayant pris part à des missions en Afghanistan sont rentrés en mai dernier. Mettant ainsi un terme à 17 ans de participation à des opérations dans le pays.

Quant aux futurs recrutements sous l'uniforme, Stéphanie Empain annonce qu'ils seront plus féminins que par le passé. Mais c'est là un ''défaut'' caractéristique des métiers liés à la défense et à la protection des biens ou des personnes. Ancienne employée de l'état-major général, la députée Déi Gréng considère même que l'embauche de plus de civils dans les rangs ne poserait guère de soucis d'intégration.

Dans le domaine de la sécurité intérieure, les Verts ne sont pas non plus formellement fermés à l'introduction des caméras corporelles. Seulement, dans le cadre du respect de la vie privée, ils demandent une analyse détaillée basée sur les expériences étrangères avant d'en autoriser la mise en place sous certaines conditions.

Objectifs du gouvernement Dans l'accord de coalition 2018-2023, les questions de Sécurité intérieure et Défense tiennent en cinq petites pages. Si l'accentuation du recrutement des agents de la police grand-ducale y est notée noir sur blanc, il est aussi indiqué que le champ d'action des policiers doit être élargi. Rien en vue pour l'heure.

Sur l'armée, le recrutement des femmes est souligné. Tout comme les trois partis signataires estimaient que les militaires luxembourgeois devaient remplir un rôle social et être capables d'assumer des tâches en cas de catastrophes nationales. Avec les inondations de la mi-juillet, mission accomplie!

