Contrairement aux Pays-Bas ou dans une partie de la Belgique, les idées défendues par les populistes peinent à prendre racine au Grand-Duché. Pour la politologue Léonie de Jonge, le phénomène s'explique notamment par la présence d'un électorat limité.

Luxembourg 3 min.

Politique

Pourquoi l'extrême droite ne s'impose pas au Luxembourg

Contrairement aux Pays-Bas ou dans une partie de la Belgique, les idées défendues par les populistes peinent à prendre racine au Grand-Duché. Pour la politologue Léonie de Jonge, le phénomène s'explique notamment par la présence d'un électorat limité.

(Jmh avec Diego Velasquez) - Du point de vue politique, les pays du Benelux apparaissent comme un terrain d'analyse idéal. Membres fondateurs de l'Union européenne, Etats-providence prospères basés sur des économies ouvertes et dotés d'une culture politique où les gouvernements de coalition sont la règle. Et donc où le consensus est indispensable pour diriger aussi bien les Pays-Bas que la Belgique et le Luxembourg.

L'ADR tient au référendum constitutionnel Pas de réforme constitutionnelle sans référendum : l'ADR l'avait déjà signifié lors de son congrès du parti, mais la mesure a été à nouveau évoquée par le parti à l'occasion de son bilan de session parlementaire.

Mais si l'extrême droite domine la vie politique à La Haye et en Flandre, le phénomène reste marginal au Grand-Duché et quasi inexistant en Wallonie. Une situation analysée par la politologue Léonie de Jonge dans son livre intitulée The Success and Failure of Right-Wing Populist Parties in the Benelux Countries qui s'intéresse aussi bien aux succès qu'aux échecs enregistrés par les partis populistes. L'analyse détaillée des échecs électoraux apparaît comme un point fort de l'ouvrage qui ambitionne «d'expliquer les facteurs susceptibles d'entraver le succès électoral» de ces partis, relèvent nos confrères du Luxemburger Wort.

Les électeurs gardent confiance dans la coalition Si les élections législatives avaient lieu ce dimanche, DP et LSAP gagneraient chacun un siège supplémentaire à la Chambre, contrairement à Déi Gréng, selon les résultats du Sonndesfro commandité par le «Luxemburger Wort» et «RTL». Le CSV apparaît toujours dans une spirale négative.

Pour le Luxembourg, le rôle modeste joué par l'ADR sur le plan national s'expliquerait avant tout par la présence d'un électorat limité pour ce type de parti qui repose sur la défense de l'identité nationale. Et ce, pour la simple et bonne raison que la fonction publique au sein de laquelle travaille une grande partie des électeurs luxembourgeois se trouve dans un secteur protégé de la concurrence des ressortissants étrangers du fait des exigences linguistiques demandées.

A noter toutefois que le livre passe sous silence les développements récents du CSV, marqués par plusieurs tentatives de rapprochement avec des idées plus identitaires. C'est notamment le cas des discours tenus par Laurent Mosar (CSV) ou la récente sortie du président des chrétiens-sociaux, Claude Wiseler, sur le «tourisme d'asile» supposé des réfugiés afghans. Une volonté de politiser la thème de l'immigration de la part de l'ancien parti omnipotent du pays rejeté dans l'opposition depuis 2013 qui pourrait amener à un renforcement indirect de l'ADR.

Nouvelle poussée de l’extrême droite flamande Le Vlaams Belang profite de l’affaire Conings et renvoie les démocrates à la perspective de son accession au pouvoir.

L'analyse du cas belge se révèle lui aussi intéressant. Car si l'extrême-droite occupe une place prépondérante dans la vie politique en Flandre, elle est quasi absente de Wallonie, région pourtant économiquement isolée de la mondialisation. Pour expliquer ce fait, Léonie de Jonge identifie deux facteurs principaux, tous liés aux sociaux-démocrates francophones, principale force politique wallonne depuis des décennies.

Tensions belgo-belges autour des inondations La Wallonie serait incapable de gérer la catastrophe et ses conséquences, affirme la droite nationaliste flamande. Bonne ambiance alors que les sinistrés ne sont toujours pas sortis d'affaire.

Pour la politologue, la succès à gauche du Parti du travail de Belgique (PTB) a premièrement le PS à ancrer durablement les questions économiques et sociales au cœur de son discours politique. L'autre élément clé tiendrait dans la culture administrative du PS, présenté comme un moyen efficace de maintenir les réseaux entre dirigeants et électeurs. Un dispositif qui était la force des partis populaires dans toute l'Europe et vu désormais comme une forme de népotisme.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.