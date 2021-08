Le président du Syndicat intercommunal de gestion informatique déplore un manque de «mesures numériques concrètes» à l'échelle de 102 localités. Il plaide pour un plan spécifique qui valoriserait l'expertise locale tout en préservant les données personnelles.

La digitalisation, cheval de bataille d'Yves Wengler

Le président du Syndicat intercommunal de gestion informatique déplore un manque de «mesures numériques concrètes» à l'échelle de 102 localités. Il plaide pour un plan spécifique qui valoriserait l'expertise locale tout en préservant les données personnelles.

(m.d. avec Marc Schlammes) Malgré l'exposition récente des données personnelles de quelque 24.000 signataires sur le site de la Chambre, Yves Wengler n'en démord pas: l'avenir du Luxembourg devra être numérique ou ne sera pas. Le président du Syndicat Intercommunal de gestion informatique (Sigi) plaide pour l'instauration d'un pacte de digitalisation «comme pour le logement ou le climat», explique-t-il au Luxemburger Wort.

D'après l'élu CSV, les communes devraient bénéficier en effet d'un «soutien financier, matériel et personnel» pour amorcer leur conversion numérique. «L'accompagnement et la formation sont importants pour que chacun ait une vue d'ensemble», précise-t-il.

Selon lui, le gouvernement manque de «mesures numériques concrètes» et doit aborder la numérisation de manière «homogène». «Le Luxembourg pourrait alors être un leader de la numérisation», assure le président du Sigi. Le Grand-Duché pourrait par exemple investir une partie des 93 millions d'euros alloués par la Commission européenne dans le digital.

Yves Wengler voit ainsi dans ce possible pacte numérique plusieurs avantages. Alors qu'à l'heure actuelle résidents et frontaliers doivent soumettre des documents imprimés en plusieurs exemplaires, la démarche permettrait de réduire le recours au papier et donc de «sauver des arbres». Et non seulement le dispositif préserverait l'environnement, mais il valoriserait également l'emploi local.

D'après le président du Sigi, les autorités se rabattent en effet «sur des prestataires étrangers», au lieu de faire appel à son syndicat, pourtant compétent dans ce domaine. Les solutions du marché étranger sont d'après lui «coûteuses» et «à la merci d'entreprises principalement américaines» ce qui l'inquiète en termes de protection des données. Un pacte numérisation permettrait selon lui de relocaliser cette digitalisation et donc d'éviter que des données sensibles se retrouvent plus facilement à la merci de hackers.

Une numérisation «made in Luxembourg» améliorerait le système d'alerte en cas de danger, souligne Yves Wengler en référence aux défaillances du système GouvAlert lors des inondations du mois dernier. «Le défi est d'atteindre l'ensemble de la population et une application ne peut pas être la seule solution», assure le bourgmestre d'Echternach. Pour une réponse «efficace et rapide», l'élu CSV appelle notamment l'Etat à homogénéiser le recours au service «sms2citizen», créé par le Sigi, qui envoie des messages à tous les GSM répertoriés.

A ses yeux, le plan de numérisation doit justement servir à développer des solutions pour «fournir des informations adéquates et en temps voulu» aux résidents. Une façon d'anticiper et de réduire l'impact des catastrophes naturelles à venir, l'Etat et les assureurs ayant déjà prévu respectivement 50 millions et 120 millions d'euros pour dédommager les sinistrés.

