L'ADR tient au référendum constitutionnel

Pas de réforme constitutionnelle sans référendum : l'ADR l'avait déjà signifié lors de son congrès du parti, mais la mesure a été à nouveau évoquée par le parti à l'occasion de son bilan de session parlementaire.

(pj avec Marc SCHLAMMES) «Ne pas organiser de référendum sur la réforme constitutionnelle serait une fraude électorale.» Président de l'ADR, Fernand Kartheiser n'y va pas par quatre chemins pour rappeler aux trois partenaires gouvernementaux (DP, LSAP, Déi Gréng) leurs résolutions électorales de 2018. Un message que celui qui a pris la succession de Gast Gibéryen lance aussi aux chrétiens-sociaux du CSV, car eux aussi avaient émis cette promesse.

C'est autour de ce point qu'a essentiellement tourné le bilan parlementaire 2020-21 présenté par l'ADR (qui compte quatre députés à la Chambre). Car Kartheiser et les siens n'acceptent pas l'argument du gouvernement de s'abstenir d'un référendum parce qu'il ne s'agirait pas d'engager une réforme globale de la Loi fondamentale. «On joue sur les mots», car le paquet de réformes mises en oeuvre contiendrait suffisamment d'ajustements majeurs pour interroger les électeurs sur leur opportunité, estime l'ADR.

Soutiens et députés de l'ADR déjà en ordre de bataille pour les législatives de 2023. Photo : Gerry Huberty

Mais cette réforme constitutionnelle, ne sera pas le seul cheval de bataille de l'ADR dans les mois à venir. Le parti entend aussi travailler trois thématiques : la liberté d'expression, l'agriculture et la protection de l'environnement. Il est vrai que l'ADR n'est pas tendre avec la politique climatique et énergétique développée par le gouvernement, notamment sous l'impulsion des Verts. Fernand Kartheiser met d'ailleurs en garde contre une «radicalisation du débat sur le climat» et une «économie planifiée politique climatique».

A ses yeux, le duo Dieschbourg-Turmes (respectivement ministres de l'Environnement et de l'Energie) n'a toujours rien fait pour assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays et se montre bien intrusif sur la gouvernance de l'agriculture. Et l'introduction de la taxe CO2, depuis le 1er janvier dernier, ne trouve pas plus de soutien du côté du parti d'opposition. Elle n'aiderait en rien à résoudre la question climatique, et n’entraînerait en fait que des réductions de recettes dans le budget national

