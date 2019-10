La bourgmestre de Luxembourg est revenue ce mardi matin sur «l'épisode Bird». Après le retrait des engins électriques de la capitale, le week-end dernier, l'élue reste opposée à toute implantation en free-floating.

Luxembourg 2 min.

Polfer toujours contre les trottinettes en libre accès

La bourgmestre de Luxembourg est revenue ce mardi matin sur «l'épisode Bird». Après le retrait des engins électriques de la capitale, le week-end dernier, l'élue reste opposée à toute implantation en free-floating.

(PJ) Pas question pour Lydie Polfer (DP) de ne pas évoquer «l'épisode Bird» au cours du point sur l'actualité de la capitale. A peine trois jours après le retrait du paysage de la dernière des trottinettes électriques de l'opérateur, la bourgmestre n'en démord pas: «Je reste opposée au déploiement en free-floating de ces engins». Elle l'a redit, ce mardi matin, au cours du traditionnel City breakfast.

Et ce qui a été vrai pour Bird en ce mois d'octobre, le sera à l'avenir pour toute compagnie qui tenterait d'imposer pareil déploiement en ville. Une seule limite aux yeux de l'élue à cette restriction ferme: «Attendre que la réglementation portant sur l'usage des trottinettes dans le domaine public soit clairement définie».

Tant que le Code la route ou tout autre texte officiel ne fixera pas plus clairement les limites de circulation et de stationnement des deux-roues en libre-service, la bourgmestre restera sur sa position, a-t-elle fait savoir. Sachant que pareilles mesures ne devraient pas voir le jour avant 2020.

«Passage en force»

L'arrivée surprise le 8 octobre de quelque 250 engins sur le plateau du Kirchberg et au Limpertsberg contrée, quatre jours plus tard, par une obligation de retrait prononcée par la Ville de Luxembourg, aura fait la preuve de la détermination de Lydie Polfer sur le sujet. Avant Bird, d'autres compagnies avaient déjà fait des tentatives d'approche auprès des élus communaux. Avec toujours une réponse négative. La firme américaine, elle, aura passé outre la possible opposition, mais le résultat est là.

Les relations entre l'opérateur, présent dans une centaine de villes dans le monde, et les autorités luxembourgeoises auront visiblement été délicates depuis le début. Ainsi, Lydie Polfer évoquait une invitation lancée par la Ville à Bird qui s'était soldée par un rendez-vous manqué. Les représentants de la compagnie internationale ayant, ce jour-là, mieux à faire du côté de Dubaï. «Et là, je n'ai pas aimé leur tentative de passage en force», reprochait Lydie Polfer.

Parmi les griefs, toujours en travers de la gorge de l'élue, revient aussi la question de la sécurité. En effet, plusieurs engins avaient été retrouvés sur les rails du tram ou au travers des trottoirs. De quoi perturber la circulation des transports comme des piétons, ce qui n'était pas tolérable.