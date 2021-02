Alors que la mission de la société privée chargée de faire des patrouilles dans une partie du centre-ville de la capitale a été prolongée de deux mois, la bourgmestre fait part mardi de son exaspération quant aux réticences sur son initiative. Et renvoie la balle au gouvernement.

Polfer lassée de «la polémique stérile» du quartier Gare

Jean-Michel HENNEBERT Alors que la mission de la société privée chargée de faire des patrouilles dans une partie du centre-ville de la capitale a été prolongée de deux mois, la bourgmestre fait part mardi de son exaspération quant aux réticences sur son initiative. Et renvoie la balle au gouvernement.

Sûre de son bon droit et de l'efficacité de sa décision, Lydie Polfer (DP) n'en démord pas. Le recours à une société de gardiennage pour assurer des patrouilles au sein du quartier Gare et en ville haute porte ses fruits. «Les deux derniers mois ont montré que cette démarche a amélioré le sentiment de sécurité des riverains», indique la bourgmestre de la capitale dans une interview accordée mardi à nos confrères du Quotidien.

Dénonçant une polémique «non constructive» et «stérile» de la part de l'opposition communale et du ministère de la Sécurité intérieure, l'élue assure qu'«il n'y a pas un jour sans que l'on ait des échos positifs de la part de citoyens». Manière pour elle de justifier la prolongation de deux mois du contrat avec la société de gardiennage et donc de balayer d'un revers de main les critiques émises contre cette initiative.

A savoir les doutes autour de la légalité du contrat souscrit par les autorités municipales, les interrogations autour du rôle des chiens ou bien encore les suspicions quant aux destinataires et aux informations communiquées dans les comptes-rendus dressés après chaque patrouille.

Et la contre-offensive médiatique de la bourgmestre s'accompagne d'une interrogation autour du suivi réalisé par le gouvernement dans ce dossier. Avec comme cible privilégiée le groupe de travail interministériel dédié à la criminalité du quartier Gare, mis en place au cours de l'été.

Réunissant aussi bien le ministère de la Sécurité intérieure, que celui de la Justice et des Affaires étrangères, cette entité doit dresser l'inventaire «de la situation concernant la criminalité, ses liens avec la drogue ainsi que les différents points de vue des parties prenantes au comité», rappelle Lydie Polfer qui assure attendre «avec impatience» ce document. Evoquée par Henri Kox (Déi Gréng), la finalisation de cette note est «en cours», confirme mardi le ministère de la Sécurité intérieure, sans toutefois avancer de date précise.

Une brèche dans laquelle Lydie Polfer n'hésite pas à s'engouffrer, en assurant que la mise en place des patrouilles «ne changera pas le monde», mais «répond à ce que souhaitent les riverains». Et pour s'en assurer, la bourgmestre indique que «dès que ce sera possible, nous tiendrons une réunion publique où seront invités les ministres concernés pour qu'ils viennent discuter avec les citoyens de la Gare». Avec un résultat, à la croire, sans appel puisque la bourgmestre estime que le message des riverains «sera extrêmement clair».

