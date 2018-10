Chaque année, généralement vers la fin du mois d’octobre, la même question vient hanter les conducteurs qui circulent au Luxembourg: est-il temps de passer à des pneus hiver sur mon véhicule? Mais un phénomène vient peu à peu chasser cette préoccupation: la préférence de pneus quatre saisons.

Luxembourg 3 min.

Pneus d'hiver ou quatre saisons?

Chaque année, généralement vers la fin du mois d’octobre, la même question vient hanter les conducteurs qui circulent au Luxembourg: est-il temps de passer à des pneus hiver sur mon véhicule? Mais un phénomène vient peu à peu chasser cette préoccupation: la préférence de pneus quatre saisons.

Si d'ordinaire, le mois d'octobre est synonyme de changement de pneus pour l'hiver, cette année, les températures plutôt élevées de ces dernières semaines ont peut-être distrait quelques automobilistes. Rien de surprenant à cela quand le thermomètre dépasse encore les 10 degrés.

Il faut dire que l'application des pneus hiver n'est obligatoire au Luxembourg que lorsque les températures chutent en dessous des 7 degrés. Ils sont impératifs en cas de conditions hivernales telles que le verglas, la neige tassée, fondante, ou encore les plaques de glace ou givre.

Dans la neige et la glace, un pneu hiver pur garantit les meilleurs résultats en termes d’adhérence. Mais les vraies journées d’hiver avec beaucoup de neige sont devenues plus rares au Luxembourg. Et face à cette tendance, les pneus 4 saisons, qui sont généralement de 10 à 15% moins chers, ont la cote.

Que pensent les experts de cette option? À quel point sont-ils sécuritaires par rapport aux pneus hiver?



"Les pneus toutes saisons assurent l'équilibre entre les pneus d'été et d'hiver", explique Jean-Paul Bruck, porte-parole de Goodyear. "Sa bande de roulement reste adhérente à la neige et à la glace, mais elle ne s'use pas si vite en été." Cela dépend toujours de la fréquence à laquelle la voiture est conduite et à quelle fin. Si vous conduisez en haute montagne par exemple, vous avez besoin de pneus d'hiver.

Pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres sur l'autoroute en été, les pneus d'été sont recommandés en raison de leur forte usure. Selon l'avis de l'expert, les voitures qui sont principalement utilisées sur de courtes distances pourraient être équipées de pneus toutes saisons.

Selon Goodyear, la demande de pneus toutes saisons a doublé en l'espace de cinq ans, entre 2011 et 2016. Une hausse qui peut s'expliquer par le fait que de nombreux constructeurs, notamment en Europe centrale, proposent les pneus toutes saisons en option lors de l’achat d’une voiture.

Qu'il s'agisse de pneus toutes saisons ou d'hiver, il est important qu'ils soient marqués par les lettres M.S., M + S ou M & S. Le certificat atteste de l’adéquation des pneus dans la neige et la boue.

Il existe des pneus quatre saisons pour la plupart des types de véhicules, qu'ils soient à propulsion avant ou arrière, ou à quatre roues motrices. C'est en effet la puissance de freinage qui compte, peu importe l'endroit où la voiture est conduite, explique Jean-Paul Bruck. A une exception près: les voitures de sport rapides. Il est ici préférable de mettre des pneus d'hiver.

Pour tous les pneus, il est important qu'ils n'aient pas plus de six ans. Car même si les pneus ne sont pas usés, la qualité du caoutchouc se dégrade. Un numéro à quatre chiffres dans le flanc du pneu donne des informations sur la date de fabrication.

DOT 1817 par exemple signifie que le pneu a été fabriqué à la 18ème semaine de 2017. Pour les pneus hiver et quatre saisons, la Sécurité routière recommande une profondeur d'au moins quatre millimètres. La profondeur minimale requise par la loi est de 1,6 millimètre. Les pneus qui sortent de l'usine ont une profondeur de neuf millimètres.

La pression des pneus, les phares et les balais d'essuie-glace doivent également être vérifiés régulièrement, surtout en hiver. A noter que circuler sur le réseau luxembourgeois sans pneus adaptés est punissable d'une amende de 74 euros.

Les premières chutes de neige arrivent en Lorraine Le retour de la neige est attendue ce week-end des 26 et 27 octobre 2018 sur les sommets vosgiens. Une couche de neige pourrait même atteindre de 10 à 15 centimètres en cumulé dès le début de la semaine prochaine selon les projections des prévisionnistes régionaux de MétéoLor'. Il faudra donc peut-être songer à faire installer ses pneus hiver (ou quatre saisons!) rapidement si la neige vient faire un tour du côté du Grand-Duché.





Par Diana Hoffman, traduction Sophie Wiessler



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.