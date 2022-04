Les CFL ont publié ce vendredi la carte des travaux sur le réseau ferroviaire jusqu'à la fin de l'année. Certains chantiers entraîneront la suppression de plusieurs lignes de train cet été.

Plusieurs trains supprimés cet été en raison de travaux

Mélodie MOUZON Les CFL ont publié ce vendredi la carte des travaux sur le réseau ferroviaire jusqu'à la fin de l'année. Certains chantiers entraîneront la suppression de plusieurs lignes de train cet été.

De la patience. Voilà de quoi il faudra se doter cet été si vous devez emprunter régulièrement la ligne Luxembourg-Bettembourg. En effet, les CFL profiteront de la belle saison pour entamer les travaux de refonte de la partie sud de la gare de Luxembourg.

Bausch dévoile ses cartes pour fluidifier le trafic Alors que le Grand-Duché devrait compter 40% d'habitants et d'emplois en plus d'ici 2035, voici comment le ministère de la Mobilité veut éviter la congestion totale des infrastructures de transport d'ici là.

Ce chantier d'importance nécessitera de fermer le tronçon Luxembourg-Bettembourg à la circulation des trains le dernier week-end de juin et le premier de juillet ainsi que du 16 juillet au 7 août, soit durant trois semaines. La ligne 90 Luxembourg-Bettembourg-Thionville-Metz est concernée ainsi que la ligne Luxembourg-Bettembourg-Esch-Rodange.

Voilà qui promet donc une période de galère pour les navetteurs concernés par ces travaux. Le désagrément en vaut cependant la peine puisque, une fois la modernisation de la gare terminée, chaque ligne disposera d'une voie dédiée. Cette nouvelle configuration permettra de limiter les croisements de trains des différentes lignes. Derrière cela, l'objectif est de diminuer le report des perturbations des trains d'une ligne sur ceux d'une autre.

Plusieurs autres lignes impactées

Rappelons que des travaux sont actuellement réalisés sur la ligne Luxembourg-Bettembourg pour construire deux voies supplémentaires sur 7 km, afin de fluidifier le trafic et de gagner en capacité sur ce tronçon très fréquenté.

D'autres lignes seront également impactées par des travaux cet été, comme le montre la carte des travaux sur le réseau ferroviaire jusqu'à la fin de l'année, publiée par les CFL ce vendredi. Sur la ligne 30 Luxembourg-Trèves, aucun train ne circulera du 9 au 31 juillet. Entre Luxembourg et Longwy, sur la ligne 70, la circulation des trains sera interrompue du 20 août au 4 septembre. La fin de l'été sera aussi chahutée sur la ligne 10 entre Luxembourg et Diekirch, où des travaux sont prévus du 20 au 28 août. Enfin, aucun train ne circulera entre Ettelbruck et Diekirch du 29 août au 11 septembre.

L'ensemble des chantiers en cours peuvent être consultés sur le site des CFL.

