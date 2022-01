Quatre salariés sur cinq sont vaccinés au Luxembourg. Mais dans certains domaines d'activité, les travailleurs sont encore assez nombreux à ne pas avoir fait leurs injections.

Plusieurs secteurs à la traîne en matière de vaccination

Depuis ce samedi 15 janvier, les salariés, les agents de la fonction publique et les indépendants doivent montrer patte blanche pour accéder à leur lieu de travail, avec la généralisation du régime 3G (vacciné, guéri ou testé). Un régime mis en place pour rendre le lieu de travail plus sûr en cette période de pandémie de covid-19.

Pour accéder à son bureau, il faut désormais présenter soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rétablissement ou le résultat négatif d'un test PCR ou d'un test antigénique rapide certifié, pour les personnes qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet. Les travailleurs résidents et frontaliers concernés peuvent notamment aller se faire tester dans l'un des cinq centres de dépistage ouverts depuis vendredi et gérés par l'armée. Ils peuvent accueillir jusqu'à 54.000 personnes par semaine.

Une grosse majorité de vaccinés

Seront-ils pris d'assaut? Rien n'est moins sûr... Car une grosse majorité de travailleurs, quatre salariés sur cinq, sont déjà vaccinés. Selon le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé en effet, 80,8% des plus de 18 ans seraient vaccinés. Ce taux serait même un peu supérieur parmi la population active. Les données de l'IGSS (l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale) révèlent que 87% des salariés auraient un schéma vaccinal complet. Attention, ces chiffres ne prennent en compte que les salariés des plus gros secteurs d'activités du pays, soit les entreprises qui comptent au moins 3.000 travailleurs. Le président de l'UEL (Union des Entreprises Luxembourgeoises) estime quant à lui que ce taux de vaccination atteindrait plutôt 90% dans les sociétés luxembourgeoises.

Certains secteurs sont cependant quelque peu à la traîne en matière de vaccination, comme le démontrent les données transmises par la sécurité sociale. Cela se marque particulièrement dans les domaines d'activités où le télétravail est possible et plus facile à mettre en oeuvre. Le secteur de l'IT (programmation, conseil et autres activités informatiques) est celui qui regroupe le plus haut taux de non-vaccinés (18,2%). Suivent ensuite les activités des sièges sociaux et conseil de gestion (17,9%). Les activités juridiques et comptables se retrouvent sur la troisième marche du podium, avec 16,9% de travailleurs non vaccinés. 15,8% des salariés actifs dans les activités auxiliaires de services financiers et d'assurance n'ont toujours pas reçu leurs doses de vaccin.

10,8% de non-vaccinés dans les hôpitaux

Le taux de non-vaccination des secteurs des transports, du commerce de gros, de l'automobile, de l'enseignement privé, des maisons de soins et du secteur bancaire oscille quant à lui entre 13 et 14,1%

Concernant le commerce de détail, ils sont 12,6% des travailleurs actifs à ne pas encore être vaccinés. Un taux quasiment inchangé pour la restauration (12,4%, soit 10.370 salariés). Ce taux tombe à 11% dans le secteur de la construction. Dernier secteur à être au-dessus des 10%: les hôpitaux, où 10,8% du personnel ne dispose pas encore d'un schéma vaccinal complet.

Trois secteurs d'activités enfin ont un taux de non-vaccination inférieur à 10%. Il s'agit des activités de ménage chez les privés (9,6%), de l'administration publique et de la Défense (9,3%) et des aménagements paysagers (9%).

