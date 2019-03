La tempête et la pluie affectent la circulation routière au Luxembourg ce lundi matin. Plusieurs routes du centre et de l'ouest du pays sont bloquées en raison de la chute d'arbres.

Plusieurs routes bloquées par des arbres

La tempête Freya est de passage en ce lundi 4 mars et crée quelques problèmes sur les routes. Peu avant 7h30 ce lundi matin, le club automobile de l'ACL a signalé un incident de circulation au rond-point de Tossenberg entre Kopstal et Mamer. Des chutes d'arbres ont été constatées sur la CR 116 à Useldange et sur la CR 113 entre Tuntange et Marienthal.

Tempête annoncée lundi avec 100km/h de vent Meteolux a émis une alerte orange en raison du vent fort qui va souffler sur le Luxembourg lundi, et prévient que des orages sont possibles.

Il y a également des problèmes dans le nord du Luxembourg sur la N12 près de Derenbach. Des branches sont également présentes sur la route entre Feulen et Heiderscheid (N12).

Meteolux avait émis un avis de tempête pour lundi. La vigilance orange est de mise. Entre 9h et 14h, le vent devrait ainsi atteindre des vitesses maximales de 90 à 100 km/h. Au cours de l'après-midi, il y aura également des averses de neige fondue. On s'attend à ce que la tempête s'affaiblisse d'ici lundi soir.

En France, quarante-quatre départements de la moitié nord du pays, du centre et du nord-ouest sont également en vigilance orange. Cette «tempête commune» nécessite «une vigilance particulière» en raison des vents forts qui vont perdurer pendant une dizaine d'heures, avertit Météo France.

