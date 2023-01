Les habitants des localités situées plus à l'est du Findel déplorent une pollution sonore accrue depuis un certain temps. Le ministre Bausch tempère.

Au Findel

Plusieurs riverains se plaignent des nuisances sonores

Susy MARTINS Les habitants des localités situées plus à l'est du Findel déplorent une pollution sonore accrue depuis un certain temps. Le ministre Bausch tempère.

Si le trafic aérien luxembourgeois a retrouvé 91% de son niveau de 2019, celui-ci doit également faire face à une augmentation des doléances de la part des riverains situés à proximité du Findel.

Moins de destinations au départ de l'aéroport du Findel Selon l'agence européenne de contrôle du trafic aérien, l'aéroport de Luxembourg propose un tiers de destinations en moins qu'avant la pandémie de Covid.

En effet, d'aucuns déplorent l'augmentation du bruit des avions. Ce sont ceux qui vivent à l'est de l'aéroport national qui se plaignent le plus. Dans une réponse parlementaire, le ministre des Transports, François Bausch (déi Gréng), explique que les avions ont dû modifier leur itinéraire car l'Allemagne a étendu la zone de restriction aérienne.

En d'autres termes, davantage d'avions doivent survoler des endroits situés à l'est de l'aéroport de Luxembourg, ce qui augmente les nuisances sonores pour les résidents. Le ministre a déclaré que l'administration de la navigation aérienne (ANA) a tenté de résoudre la situation.

Une solution déjà explorée mais...

L'une des solutions trouvées a été d'augmenter l'altitude minimale de vol de 1.700 pieds à 2.200 pieds. Mais selon le ministre Bausch, cette augmentation ne semble pas avoir diminué le bruit des avions, du moins selon la perception des habitants. L'ANA étudie actuellement plusieurs alternatives, notamment une éventuelle nouvelle augmentation de l'altitude des vols afin de réduire les nuisances au maximum.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto

(Traduction: Simon Martin)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.