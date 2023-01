De nombreuses communes du Nord du Luxembourg ont été touchées par une panne d'électricité dimanche soir pendant plusieurs heures.

Plusieurs pannes d'électricité dans le Nord du Luxembourg

Une importante panne d'électricité a plongé plusieurs communes du nord du Luxembourg dans le noir pendant plus de deux heures.

La panne a pris les habitants d'Esch-sur-Sûre et Grosbous, par surprise à 17h51 ce dimanche. Une minute plus tard, c'était au tour de la commune de Wahl d'être plongée dans le noir. Pendant environ une demi-heure, il n'y a pas eu d'électricité dans ces municipalités, mais le problème a été résolu et le courant a été rétabli à 18h23 simultanément dans les trois zones touchées.

Les communes de Wiltz et de Wincrange ont également été affectées par une panne d'électricité aux alentours de 18h dimanche soir. La coupure a duré plus de deux heures dans ces communes. Le courant y a été rétabli à 20h41.

Rappelons que le 1er janvier, Esch-sur-Sûre avait déjà été également touchée par une coupure de courant, entre 8h54 et 9h47, comme l'avait notifié le site Creos, en raison d'un autre problème technique.

