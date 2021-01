Dernier tronçon en direction du sud de la capitale, le segment qui doit relier le lycée de Bonnevoie au stade se heurte, pour l'heure, à des questions d'utilisation de terrain. En particulier le long de la rue des Scillas, selon la présentation effectuée jeudi soir aux riverains.

Luxembourg 10 4 min.

Plusieurs inconnues planent sur le tram à Howald

Jean-Michel HENNEBERT Dernier tronçon en direction du sud de la capitale, le segment qui doit relier le lycée de Bonnevoie au stade se heurte, pour l'heure, à des questions d'utilisation de terrain. En particulier le long de la rue des Scillas, selon la présentation effectuée jeudi soir aux riverains.

Si la réalisation du tronçon entre la place de l'Etoile et la gare centrale figurait en haut de la liste des chantiers complexes du tram, d'autres défis attendent encore les constructeurs. Parmi eux, la concrétisation des voies entre le lycée de Bonnevoie et le stade de Luxembourg. Dernier segment de la première ligne de tram au sud de la capitale, le tracé de 3.700 mètres se heurte à un problème classique au Luxembourg. Celui de l'accès aux terrains.

Howald se dotera bien d'une nouvelle skyline Un mois après la publication du PAP destiné à construire cinq immeubles le long de la rue des Scillas, une seule réclamation a été déposée. Cette dernière ne serait «pas de nature à empêcher la mise en oeuvre du projet», assure le bourgmestre d'Hesperange.

Bien que le tram circulera principalement sur des biens appartenant à l'Etat, l'utilisation de quelques parcelles pour les aménagements imaginés fait encore défaut à ce stade, selon les plans dévoilés aux riverains d'Howald jeudi soir par François Bausch (Déi Gréng). Au cœur des difficultés actuelles, certaines parcelles situées le long de la rue des Scillas, appartenant à Bétons Feidt et à Olos Fund.

«Pour le moment, nous avons plusieurs solutions provisoires», indique le ministre de la Mobilité en évoquant toutefois «des retards» pour la mise en place de certaines infrastructures. Si le tracé du tram en lui-même ne devrait être que légèrement impacté, il devrait en aller différemment des couloirs de bus prévus sur le pont en Y voué à desservir la gare de Howald ou le nombre de voies de circulation avant d'atteindre le futur double tunnel du Rangwee.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Le futur pont en Y qui doit relier la rue des Scillas au Ban de Gasperich Schroeder & Associés / Bureau Greisch

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le futur pont en Y qui doit relier la rue des Scillas au Ban de Gasperich Schroeder & Associés / Bureau Greisch La future gare d'Howald, une fois achevée Crédit: CFL Crédit: CFL Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Le nouveau pont en forme de Y, marqué en brun, passera au-dessus de l'autoroute A3. Crédit: Schroeder & Associés / Bureau Greisch

«Pour la partie de terrain appartenant à Olos Fund, nous allons faire passer le tram sur une seule voie au lieu de deux le temps d'avoir un accès total», précise François Bausch. Quant à la parcelle appartenant à Bétons Feidt et sur laquelle se trouve actuellement l'atelier de la société, «deux variantes provisoires sont prévues, même si nous sommes toujours en négociations pour aboutir à une convention», note le ministre qui se donne «jusqu'à l'été» pour parvenir à une solution.

Faute de quoi une alternative «beaucoup plus compliquée» devra être mise en oeuvre. En clair, l'impossibilité de construire l'arrêt de tram prévu à cet endroit et l'impossibilité de faire circuler le tram sur cette partie du tracé à une cadence élevée. A l'écart de trois minutes escomptée aux heures de pointe, cette option ne permettrait la présence d'une rame que «toutes les six ou sept minutes». Sans oublier que ce scénario ne rendrait possible la création que d'une seule voie de circulation pour les voitures sur une longueur de plus de 150 mètres. Et donc annihiler, pour un temps, la volonté de fluidifier le trafic dans cette partie du territoire.

4 Crédit: ministère de la Mobilité

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité Crédit: ministère de la Mobilité

Car d'ici 2023, l'actuelle rue des Scillas doit profondément changer de visage pour se transformer en axe stratégique d'accès à la capitale. Les deux voies de circulation actuelles vont donc céder leur place à un ensemble multimodal où se côtoieront bus, cyclistes, piétons, tram et voitures. Un réorganisation qui va non seulement mettre en place une nouvelle organisation de l'espace, mais aussi faire gagner de la valeur à ces terrains.

Un aspect financier qui n'a pas échappé à certains investisseurs, puisque la rue des Scillas va notamment voir sortir de terre un nouvel ensemble de 45.000 m2 sur l'emplacement de l'actuel Howald Retail Park. Bétons Feidt, lui aussi, envisage la réalisation d'un projet immobilier sur son terrain, une fois son déménagement vers Cessange concrétisé. La question de l'avenir des terrains appartenant à Olos Fund reste à ce jour ouverte. Et ce, jusqu'à ce que le conflit entre les deux propriétaires, Eric Lux et Flavio Becca, trouve une issue...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.