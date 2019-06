La vague de chaleur qui frappe le Luxembourg depuis le début de la semaine a amené plusieurs communes, dans la capitale et dans l'Est du pays, à annuler la tenue des cours pour le jour où les températures atteindront les 35° C.

Plusieurs écoles resteront fermées ce mercredi

Le Luxembourg est en vigilance orange pour deux jours. Le portail officiel météolux, a émis un avis de grande chaleur pour tout le pays. Ces mardi et mercredi, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 35°C. Dans le centre du pays et le long de la Moselle, la températures pourraient même dépasser les 35°C mercredi.

Canicule dans le Grand-Est et au Luxembourg ce mardi Une vigilance orange pour canicule a été lancée dans les dix départements, ainsi que dans 43 autres dans le reste de la France. Avec des températures jusqu'à 37°C au Grand-Duché, certaines écoles fermeront leurs portes cette semaine.

Raison pour laquelle, la commune de Mertert avait décidé dès mardi, de suspendre les cours dans les écoles de sa commune mercredi après-midi. Les enseignants accueilleront bien les enfants et les bus circuleront entre Mertert et Wasserbillig mais les élèves des cycles 1-4 n'auront pas classe.

Prise en charge des élèves

D'autres communes ont rapidement emboîté le pas comme Weiler-la-Tour et Rumelange où les cours de mercredi ont également été annulés. Idem à Grevenmacher et Biwer. A Echternach, les cours des cycles 1 à 4 sont annulés et l'école de musique restera fermée mercredi. Mais les bus scolaires circuleront normalement. La commune prie toutefois les parents de prévenir si leur enfant ne vient pas à l'école.

Ce mardi, le conseil échevinal de Luxembourg-Ville indique que «la présence aux cours pour les enfants des cycles 1 à 4 des écoles fondamentales de la Ville de Luxembourg sera facultative». Les foyers scolaires et les crèches resteront pour leur part ouverts «selon leurs horaires habituels».

Le ministère de l'Education nationale a précisé que les écoles veilleront à la prise en charge de leurs élèves malgré l'annulation des cours en raison des fortes chaleurs. C'est à la commune et au directeur du lycée de prendre la décision d'annuler les cours, sans oublier d'en informer à temps les parents et le ministère.