Plusieurs Diables Rouges avaient fait confiance à certains intermédiaires dans le cadre d'entreprises détentrices de leurs droits à l'image. La majorité d'entre elles étaient installées au Grand-Duché.

Des millions d'euros évaporés

Plusieurs Diables Rouges escroqués via le Luxembourg

Quel est le point commun entre les frères Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ou encore Youri Tielemans? Bien évidemment, ces derniers sont tous des Diables Rouges, mais pas que. Toutes ces stars du ballon rond qui s'envoleront bientôt pour le Qatar partagent également le fait d'avoir ouvert une entreprise au Grand-Duché de Luxembourg. Une entreprise «boite postale» qui devait gérer les droits de propriété intellectuelle de chaque footballeur, dont le droit d'image. Comprenez par là l'utilisation de l'image et le nom du sportif.

À l'époque, le Luxembourg était vu comme la terre promise pour cela. Le taux d'imposition effectif ne s'élevait qu'à 5,84% contre 33,99% en Belgique, le calcul était donc vite fait. Selon plusieurs médias belges, en 2020, les footballeurs belges disposaient d'une fortune totale de quelque 18,5 millions d'euros placés au Luxembourg, rien que ça.

Les Diables ont déserté le Luxembourg

Toutefois, l'idylle financière entre Luxembourg et les Diables semble révolue. En effet, rappelons que depuis 2018, le gouvernement luxembourgeois a mis un terme progressif à ce régime favorable et a entrepris une chasse aux entreprises «boîtes aux lettres» au fonctionnement opaque. Ceci, afin de lutter contre l'évasion fiscale. C'est là que nous apprenons, via nos confrères de Het Laatste Nieuws, que depuis lors, plus aucun Diable ne gère encore ses droits d'image par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise, ces derniers ont préféré rapatrier leurs biens dans leur pays d'origine.

Seulement voilà, c'est durant ces rapatriements que plusieurs faits d'escroquerie auraient été mis au jour, à en croire nos confrères flamands. Dans leur enquête, on apprend notamment que les gestionnaires de ces sociétés prélevaient une commission exagérée sur toutes les sommes placées au Luxembourg. On parle ainsi de plusieurs millions d'euros dérobés par des personnes peu scrupuleuses et qui avaient la confiance entière de plusieurs Diables Rouges.

Un Belgo-Luxembourgeois semblait par ailleurs au cœur de ce système d'arnaque. Celui-ci gérait notamment les intérêts de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Nacer Chadli. L'homme avait intenté un procès contre Kevin De Bruyne en 2015, car ce dernier l'avait expulsé du conseil d’administration de la société juste avant son transfert de Wolfsburg vers Manchester City. Au terme du procès, De Bruyne gagnera en appel.

750.000€ à l'insu de Vermaelen

L'ancien Diable et défenseur d'Arsenal Thomas Vermaelen a également fait les frais d'une confiance aveugle. Celui-ci aurait lui été trompé par un membre du bureau SEG, une agence pour sportifs. L'homme visé était devenu très proche de l'actuel adjoint du sélectionneur Roberto Martinez jusqu'à devenir son témoin de mariage. Toutefois, l'enquête de Het Laatste Nieuws révèle qu'il aurait gagné 750.000 euros à l'insu de Vermaelen lors de son transfert au Vissel Kobe (Japon). Ces dernières années, d'autres Diables ont également rompu leur collaboration avec leur agent.

Interrogé par nos confrères, Sébastien Ledure, l'avocat de Romelu Lukaku, explique que «le football a vraiment commencé à connaître un essor financier, alors que les personnes travaillant dans l'ombre étaient souvent encore de la vieille école. Un club n'a qu’une quantité limitée de centimes à dépenser pour un transfert. Prenons l'image d’un gâteau, si la commission de l'agent est plus élevée, les autres parties du gâteau seront plus petites. Il s'agit souvent du salaire du joueur ou de la prime de signature», dit-il, cité par Le Soir.

Pour lui, un changement de mentalité est en train de s'opérer. «Les anciennes pratiques s'éteignent tranquillement. Les nouveaux agents travaillent, dans la plupart des cas, de manière correcte. Bien que, malheureusement, il y ait toujours des exceptions.»

