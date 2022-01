Plusieurs communes renoncent à leurs cavalcades

Cette année encore, de nombreux cortèges doivent être annulés au Luxembourg. Mais certaines communes essayent de maintenir ce rendez-vous festif en coordination avec le ministère de la Santé.

Cette année encore, de nombreux cortèges doivent être annulés au Luxembourg. Mais certaines communes essayent de maintenir ce rendez-vous festif en coordination avec le ministère de la Santé.

(tb avec Glenn SCHWALLER) Mauvaise nouvelle pour les adeptes du carnaval, plusieurs cortèges sont cette année encore une fois annulés. Mais il reste tout de même encore quelques défilés qui devraient avoir lieu.

Ce rendez-vous doit se tenir par exemple à Pétange le 27 mars. Contrairement aux éditions précédentes, il ne sera pas organisé en tant qu'événement isolé, mais dans le cadre de l'année culturelle Esch 2022, comme l'explique Serge Breyer, président de l'association organisatrice KaPeGe (Karneval Gemeng Péiteng), interrogé par le Luxemburger Wort. Pour l'organisation de l'événement, un concept d'hygiène strict a été négocié en coopération avec la Santé, fait savoir Serge Breyer. Le nombre de visiteurs devrait donc être inférieur à celui des années précédant la pandémie.

Report du défilé à Diekirch

À Diekirch aussi, il semble y avoir encore un peu d'espoir pour une édition de la cavalcade cette année. Certes, la date du 27 février, initialement prévue, n'a pas pu être maintenue. Toutefois, l'organisateur a annoncé fin décembre sur les réseaux sociaux qu'il souhaitait organiser une édition le 8 mai de cette année. La décision de reporter le défilé en raison des restrictions sanitaires actuellement en vigueur a été prise en collaboration avec le conseil échevinal.

Pour la ville d'Esch-sur-Alzette, le cortège de carnaval est maintenu à ce stade au 20 mars. C'est ce qu'a déclaré le chargé de communication de la commune, Luc Schloesser, lors d'un entretien avec le Luxemburger Wort. Le syndicat responsable du cortège est actuellement en pourparlers avec les autorités sanitaires afin de négocier un concept d'hygiène adéquat.



Dans la commune voisine, la situation est toutefois très différente. En effet, à Schifflange, le défilé de carnaval de cette année a été annulé. La raison invoquée est la situation toujours tendue sur le front de l'épidémie. Après de longues réflexions, les responsables ont finalement pris la décision d'annuler l'édition prévue pour le 6 mars, comme Scott Kries, président de l'organisation organisatrice Folklorama, l'a fait savoir vendredi dans un communiqué. Ils espèrent toutefois pouvoir organiser un nouveau défilé l'année prochaine.

Pas de cavalcade nocturne à Wasserbillig

La cavalcade des enfants dans la ville voisine de Kayl/Tétange devra également être annulée cette année. Les organisateurs ont pris cette décision en raison de la pandémie et de l'absence de vaccination chez les enfants, comme l'a fait savoir la commune en réponse à une question. Pas de rendez-vous festif non plus le long de la Moselle à Remich, a indiqué la commune. Cette décision serait également définitive, aucun report du cortège à une date ultérieure n'est donc envisagé, comme c'est le cas à Diekirch.

Du côté de Wasserbillig, les habitants ne pourront pas compter sur la cavalcade nocturne prévue le 26 mars. Les organisateurs du cortège l'ont fait savoir récemment dans un message publié sur les réseaux sociaux. Il faudra donc prendre son mal en patience pour plusieurs cavalcades et espérer leur retour dès l'année prochaine.

