Dans le quartier de la gare

Plusieurs arrestations lors d'un contrôle d'envergure

Une importante opération de police dans la capitale a mené vendredi soir à l'arrestation de quatre personnes et à la saisie de drogue.

Le quartier de la gare à Luxembourg-Ville est régulièrement dans le collimateur de la police. Vendredi soir, entre 19h30 et minuit, il a fait l'objet d'une opération policière d'envergure. Les forces de l'ordre avaient déployé un important dispositif pour contrôler divers établissements ainsi que leurs alentours dans le cadre de la criminalité liée à la drogue et de la législation sur l'immigration et les débits de boissons.

Une trentaine de personnes ont été soumises à un contrôle, rapporte la police ce samedi après-midi. Quatre d'entre elles ont été arrêtées sur ordre du parquet pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Elles ont été présentées au juge d'instruction samedi matin, et une personne a été placée au centre de rétention.

La police a aussi réalisé un joli coup de filet puisqu'elle a saisi au total 144 boulettes de drogue, 90,5 grammes de marijuana, environ 80,5 grammes de haschisch, 8,6 grammes de cocaïne et 7 téléphones portables. Une importante somme d'argent a également été saisie.

Au total, 40 agents de la police et de l'administration des douanes ont participé au contrôle, assistés par deux chiens de la police, chargés de détecter les drogues.

