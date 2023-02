Les colonies de corbeaux freux de plus en plus nombreuses dans la capitale, les autorités ont procédé ces dernières semaines à d'importants travaux de rabattage des cimes et d'enlèvements des nids. Suffisant pour enrayer le phénomène?

De nombreux nids enlevés

Plus que quelques jours pour endiguer le problème des corbeaux à Luxembourg

Simon MARTIN

Déjà en juin dernier, la Ville de Luxembourg s'inquiétait de la multiplication des corbeaux freux dans la capitale. En raison de leurs croassements et de leurs déjections, ceux-ci occasionnent bon nombre de nuisances, particulièrement pour les résidents des quartiers où les oiseaux ont établi leurs nids.

Aux grands maux les grands remèdes, un plan de gestion du problème avait été lancé par la ville, permettant d'estimer le nombre d'individus entre 600 à 1.000 couples. Dans la foulée, des travaux de rabattage des cimes et d'enlèvement des nids à des endroits «posant un risque sanitaire accru en raison de leur proximité par rapport à des infrastructures sensibles (écoles, jardins privatifs, aires de jeu) ainsi qu'en raison de la taille des colonies et de leur potentiel de croissance» étaient lancés.

78 nids enlevés au total

Ces opérations ont eu lieu tout au long du mois de janvier, notamment au parc de Cessange ou encore le long de la rue Christophe Plantin et la rue Giuseppe Verdi, de même qu'au rond-point du boulevard Marcel Cahen. Il y avait urgence. Et pour cause: les corbeaux freux étant une espèce protégée par une directive européenne, ces travaux ne peuvent être effectués qu'entre le 1er novembre et le 28 février.

Ce mercredi, la bourgmestre de Luxembourg Lydie Polfer (DP) et le premier échevin Serge Wilmes (CSV) ont annoncé qu'au total, 78 nids ont été enlevés: 25 au parc de Cessange, 15 le long de la rue Christophe Plantin, 22 le long de la rue Giuseppe Verdi et 16 au rond-point du boulevard Marcel Cahen. Rappelons qu'en 2022, déjà 174 nids avaient été retirés.

Cela sera-t-il suffisant pour endiguer le phénomène alors que la période légale des travaux se termine à la fin de ce mois? La Ville de Luxembourg a en tout cas fait savoir qu'en date du 9 février dernier, un échange entre la bourgmestre Lydie Polfer et Joëlle Welfring (déi Gréng), la ministre de l'Environnement, a permis de déboucher sur un nouvel accord. Celui-ci concernait un abattage de nids supplémentaire sur le boulevard Marcel Cahen. «Sur le tronçon compris entre les deux accès à la rue Johny Flick, sur le côté des habitations», a précisé Serge Wilmes. A l'heure d'écrire ces lignes, ces travaux étaient actuellement en cours.

