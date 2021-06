Voilà près d'une semaine que l'épidémie n'a plus fait de victimes au Luxembourg (818 au total). Et le nombre des infections actives constatées au pays est même passé sous la barre des 700 cas.

Plus que 18 malades covid hospitalisés

Où en était le Luxembourg voilà un an? Un peu dans le même état d'euphorie prudente qu'aujourd'hui. A cette époque, en juin 2020, il était question de mettre fin de l’obligation du port du masque pour les moins de 13 ans, offrir la possibilité de se réunir à nouveau à plus de 20 ou d'organiser des foires et salons. Désormais, l'arrivée de l'application Covid-check fait l'actualité et chacun rêve à nouveau d'assouplissements des règles sanitaires.

Sur les 8.325 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 35 nouveaux cas covid+ ont pu être dépistés.

Au total, 70.291 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 18 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, 2 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier de mentionner les sept patients pris en charge pour d'autres pathologies mais porteurs du virus.



Le Luxembourg a désormais administré 398.074 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 157.846 personnes disposent d'un «schéma vaccinal complet».

Le chanteur américain Bruce Springsteen a annoncé la reprise de son spectacle Springsteen on Broadway cet été, à partir du 26 juin. ce qui en fait la première star à se produire à New York, en public et en intérieur, depuis la réouverture de la ville. Mais attention, a prévenu le Boss : seuls les spectateurs vaccinés seront autorisés à assister à son show.





