Plus du tiers des nouveaux cas covid+ sont vaccinés

Patrick JACQUEMOT Le Laboratoire national de santé note dans son dernier rapport hebdomadaire que 38,7% des infections SARS-CoV2 constatées concernaient des sujets ayant déjà reçu a minima une dose anti-virale.

Comme depuis août, c'est toujours la souche indienne du virus qui est la cause de la totalité des nouvelles infections covid relevées au Luxembourg. Le Laboratoire national de santé (LNS) en a encore établi le constat dans son analyse des échantillons covid+ de la dernière semaine d'octobre. Ainsi, le variant Delta est-il le seul en circulation dans le pays. Un Grand-Duché qui a vu, jeudi, le nombre de sujets dépistés positifs au coronavirus bondir comme jamais depuis décembre 2020 (432 en 24 heures).

Mais à bien regarder le rapport Revilux de la semaine 43, il est aussi indiqué que pour 38,7% des échantillons covid+ analysés, le virus a été repéré chez des personnes ayant déjà été vaccinées. Signe que le coronavirus, s'il trouve facilement des voies d'entrée chez les non-vaccinés, peut aussi atteindre des personnes ''piquées''. Cette fois, les chercheurs du LNS notent que la situation s'est révélée dans 38,7% des tests analysés.

Cependant, cette «percée vaccinale» a déjà été bien plus forte dans les semaines passées. Ainsi, dans le bilan publié le 22 octobre dernier, le laboratoire signalait que la moitié des nouveaux cas covid repérés avaient précédemment reçu une, deux voire possiblement trois doses vaccinales.

En soi, l'information est à relativiser. Déjà parce que les personnes contaminées n'ont pas forcément développé une forme symptomatique (légère ou sérieuse) de l'infection. De plus, jamais il n'a été dit que l'injection faisait rempart à 100% à une possible contamination. Par contre, les autorités ont fait passer le message que la vaccination anti-covid avait visiblement un impact sur les conséquences d'une infection, abaissant le degré de ''gravité'' de l'infection respiratoire liée au SARS-CoV2.

Alors que la campagne vaccinale anti-covid a débuté en décembre 2020, les scientifiques s'accordent maintenant à dire que le niveau de protection face au virus est à «rebooster». De l'intérêt donc de cette troisième injection, dite «dose complémentaire» et cela particulièrement auprès des seniors et des personnes vulnérables. En effet, ces catégories voient leur degré d'immunité baisser plus rapidement qu'au sein de la population générale.

D'où le choix du Luxembourg, depuis la rentrée, de progresser dans sa campagne de rappel à destination de ces types de résidents en priorité. Et d'envisager de l'étendre aux soignants volontaires, à l'image du choix effectué par les autorités belges.

A l'heure actuelle, 25.252 troisièmes doses ont été administrées au Grand-Duché. Selon les données officielles, 76% de la population aurait été vaccinée.

L'hospitalisation plus fréquente chez les non-vaccinés A ceux qui douteraient de «l'utilité» de la vaccination, la dernière analyse hebdomadaire du ministère de la Santé met en lumière deux faits concernant les hospitalisations covid constatés entre le 25 et 30 octobre dernier :

- 18 patients sur 24 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés (6 avaient un schéma vaccinal complet);

- 9 patients sur 10 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés.

