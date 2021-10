Plus de voleurs que de violeurs derrière les barreaux

Interview exclusive avec Jan De Cock Il a séjourné dans 184 prisons à travers le monde

Jan De Cock a séjourné et visité 184 prisons à travers le monde. Ce jeune Belge a vécu avec des rats, des lézards, des poux et dans la crasse. Il a côtoyé des malades du sida et de la tuberculose. Il a partagé la cellule avec des tueurs à gage et des mères qui avaient volé pour nourrir leurs enfants. Mais il a surtout rencontré des hommes et des femmes. Entretien émouvant.