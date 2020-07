Dès le début des vacances scolaires, le 16 juillet, les crèches pourront accueillir autant d'enfants qu'avant la crise. Par contre, à partir de la même date, plus de congés pour raisons familiales pour les parents des tout-petits.

Plus de souplesse pour les crèches mi-juillet

Dès le début des vacances scolaires, le 16 juillet, les crèches pourront accueillir autant d'enfants qu'avant la crise. Par contre, à partir de la même date, plus de congés pour raisons familiales pour les parents des tout-petits.

Deux mois après avoir pu rouvrir, les crèches luxembourgeoises vont effectuer un grand pas vers le -fameux- retour à la normalité. Dès le 16 juillet, les établissements de garde pour la petite enfance ne seront ainsi plus limités dans le nombre de garçonnets et fillettes accueillis. Une bouffée d'air pour les professionnels qui avaient dû très fortement réduire leurs capacités et réorganiser l'ensemble de leurs espaces en reprenant leur activité à la mi-mai.

Il va de soi que cette remise à plat de la situation s'accompagne d'indispensables précautions de sécurité dans les établissements. Ainsi, dans un courrier aux professionnels du secteur, le gouvernement insiste pour que les enfants puissent passer un maximum de temps en extérieur, par exemple. Par contre, les petits à la santé fragile ne seront toujours pas admis à retourner en crèche.

La délicate réouverture des crèches Elles aussi rouvriront leurs portes lundi 25 mai. Mais pour les structures d'accueil des tout-petits, il a fallu revoir l'organisation de A à Z. A commencer par la limitation à 5 enfants par pièce d'activité et dortoir

Pour les parents, deux choses vont changer à compter du 16 juillet. Ainsi, les contrats de prise en charge, dont le gouvernement avait autorisé qu'ils soient suspendus le temps de la crise, retrouvent tous leurs droits. Par contre, comme l'ensemble des services de garde des plus jeunes sont maintenant accessibles à tous, il ne sera plus accordé de congé pour raisons familiales pour ce motif particulier (hors cas d'enfant dit vulnérable).

A l'heure actuelle, la Direction de la Santé estime que les 0-4 ans représentent 4% des cas d'infection active sur les 321 enregistrés dans le pays.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.