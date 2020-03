Finis les tests de langues et de mathématiques. L'armée luxembourgeoise mise davantage sur les test psychologiques qui permettent de mieux mesurer la motivation réelle des volontaires et évidemment sur les tests sportifs. Les candidats peuvent même les repasser.

Luxembourg 12

Plus de souplesse dans le recrutement des militaires

Finis les tests de langues et de mathématiques. L'armée luxembourgeoise mise davantage sur les test psychologiques qui permettent de mieux mesurer la motivation réelle des volontaires et évidemment sur les tests sportifs. Les candidats peuvent même les repasser.

(MF avec Steve Remesch) – L'armée luxembourgeoise s'adapte à son époque. Elle a décidé de faciliter les procédures de recrutement de ses volontaires d'autant qu'elle ne parvient pas à embaucher autant d'hommes qu'elle le devrait.

Pour bien fonctionner, le corps devrait annuellement parvenir à assermenter 150 hommes. Mais entre 2015 et 2018, ils n'étaient que 120 à aller jusqu'au bout de leur formation de base tactique. Et que 78 l'an passé.

12 Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty

Actuellement 41 recrues en formation au Herrenberg à Diekirch forment la dernière promotion recrutée «à l'ancienne». Car l'armée vient d'assouplir ses procédures de recrutement. Les tests de langues en allemand, français et en luxembourgeois, tout comme les tests théoriques de mathématiques ont été rayés.

L'accent lors de cette formation de quatre mois est désormais mis sur la motivation des candidats. Ils passent des tests psychologiques pour que soient déceler leur logique, capacité cognitive, flexibilité, stabilité émotionnelle et leur réalisme. Et s'ils ne devaient pas parvenir à remplir les conditions minimales lors des épreuves sportives, ils ont une deuxième chance. Et peuvent même être coachés individuellement pour travailler leurs points faibles.