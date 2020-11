Les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes pour savourer celles qui se présentent : la Cour des comptes a ainsi validé que, côté recettes, l'Etat avait fait mieux qu'escompté l'an dernier en rentrant 686 millions d'euros de plus que prévu.

Plus de recettes qu'attendu dopent le budget 2019

En octobre dernier, Pierre Gramegna avait déjà prévenu : le déficit des comptes publics, pour l'exercice 2019, serait moins lourd que dans ses prévisions. Ce lundi, les propos du ministre des Finances viennent d'être corroborés par la Cour des comptes. Les sages ont effectivement acté la bonne santé des recettes perçues par l'Etat l'an dernier. On parle là d'un temps, sans épidémie et à l'activité assurant dynamisme à l'économie nationale et donc plus de taxes et d'impôts pour les caisses publiques.

Les recettes courantes ont ainsi progressé l'an dernier, passant de 16,5 milliards d'euros espérés à 17,3 milliards réalisés. Une hausse de 4,73% qui fait du bien aux comptes de la nation, bien entendu. La hausse la plus importante (+12,5%) est à mettre au crédit de l’impôt sur le revenu des collectivités. Cette part de fiscalité augmentant bien plus que programmé non seulement grâce aux conditions économiques favorables, mais également en lien avec la mise en place de la déclaration électronique obligatoire pour cet impôt.

Financer la dette

Voilà donc une poire pour la soif inattendue, alors que mi-décembre la Chambre se prononcera sur le budget 2021 préparé par Pierre Gramegna et pour lequel les différents avis ne cessent de tomber. La Chambre des salariés ou la Chambre des Métiers avaient déjà émis les leurs, mais en cette fin novembre c'est l'avis de la Banque centrale du Luxembourg qui a été présenté à la commission des finances de la Chambre.

Occasion pour la BCL de regretter que les perspectives présentées ne chiffrent pas le coût de certaines mesures annoncées. C'est ainsi le cas pour la suppression des stock-options ou la fiscalité nouvelle frappant les Fonds d'investissement spécialisés (FIS), par exemple. Mais la BCL a également attiré l'attention des parlementaires sur la gestion de la dette. Selon l'institution, les autorisations d’emprunt disponibles (7 milliards d'euros dont 3,8 milliards à réaliser en 2021) «sont insuffisantes pour couvrir la dette jusqu’en 2024».





